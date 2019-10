Где НЛО - там и война: эсперты нашли связь между зелеными человечками и конфликтом на Ближнем Востоке

Инопланетяне покинули Землю в 2015 году, но недавно вернулись, рассказали «Комсомолке» в Национальном центре информации по НЛО (The national UFO reporting center). Эта организация собирает сведения о непонятках в небе со всего мира. Еще недавно мировые СМИ обсуждали сенсацию: после июля 2014 года, когда люди видели максимальное количество НЛО за всю историю человечества, тарелочки куда-то попрятались. Что случилось, понять никто не мог. Корреспондент «КП» связался с центром, и его огорошили: в последние месяц-два пришельцы снова взялись за нашу планету, да еще как. Что происходит? Нами в самом деле интересуются обитатели далеких планет, или идет очередная волна массового психоза?

Не обещали, но вернулись

Директор центра Питер Давенпорт интервью дает редко. Еще бы, Питер сидит на всей мировой информации о пришельцах, есть резон засекретиться. Отправил ему письмо на ломаном английском и вздохнул: не ответит. А через час он мне пишет, причем на отличном русском! «Дорогой Евгений, не удивляйтесь, сорок лет назад я работал в Союзе переводчиком, и еще умею немножко говорить по-русски». Какая интересная деталь... Что ж, тем легче пошел наш разговор.

Итак, что же случилось? Не так давно центр отчитался: НЛО просто атаковали нашу планету в июле 2014 года. Тогда за месяц во всем мире видели 8670 тарелочек. Рекорд! Но потом - резкий спад. И в июне 2018-го, например, наблюдалось всего 1329 НЛО. Из которых, понятное дело, немало откровенного бреда. Но бредят люди более-менее равномерно. Если НЛО в самом деле корабли пришельцев, значит, они улетели?

Может, и улетали, да только вернулись. «Наш центр теперь получает от 400 до 600 отчетов в месяц, - сообщил «КП» Питер Давенпорт. - Количество наблюдений сокращалось, но сейчас восстановилось до нормального».

За вами следят

Но о каких таких наблюдениях речь? Главный источник сведений - интернет-форма, которую по зову сердца заполняет сам очевидец НЛО. Там есть хитрые вопросы, по ответам на которые понятно, врет человек или нет, был ли пьян, а может, во сне все привиделось. За все время существования центра он получил 122 тысячи таких отчетов со всего мира, рассказал Питер. «Некоторые из них - это ошибочная идентификация, то есть за НЛО принимают пуски ракет, астрономические события, полеты самолетов. Некоторые - откровенная мистификация, хотя мы пытаемся на самой ранней стадии отфильтровывать розыгрыши», - говорит Питер.

На днях американские исследователи представили доклад, в котором поставили вопрос: а что, если люди видят НЛО, когда напьются? Если брать типичные сутки, максимум сообщений об НЛО - в промежутке с 6 до 11 часов вечера. Оно и понятно: работа позади, на улице темно, но ты еще не спишь. Но в эти же часы люди выпивают, социологи так и называют это время суток: «пьяные часы». Есть ли связь? Взяли статистику по штатам США, где сколько пьют. Наложили на данные наблюдений НЛО. Очистили вторые данные от первых. И получили потрясающую картину. Если вычесть фактор пьянства, то НЛО часто видят на Аляске, на западе страны, возле знаменитой секретной Базы-51, но больше всего - возле Белого дома.

В общем, товарищи, находимся ли мы под колпаком у инопланетян, большой вопрос. А то, что мы под колпаком у «людей в черном», - факт. Вы написали о пришельцах, а кто-то прикидывает, закладываете ли вы за воротник. И, я думаю, центр обладает куда более богатыми сведениями, чем об этом говорят.

Питер Давенпорт - магистр в области генетики и биохимии. Фото: ufofest.com

Нефть, фейкньюс и осеннее обострение

Журналисты по-прежнему видят в наблюдениях НЛО всего лишь некий феномен массового психоза. Психоз, конечно, налицо, но в наше время не надо делать вид, будто люди психуют, когда им вздумается. Информация и эмоция стали самым ценным товаром, общественного мнения в чистом виде не существует, им ловко управляют. Кто, зачем?

По одной из версий, после 2014 года люди перестали видеть НЛО, потому что у них оказались сбиты системы координат. В новой реальности заявления и дела политиков оказываются настолько дикими, что новость о том, будто НЛО прилетел в ресторан и пришельцы там позавтракали, как-то теряется. Раньше был мир нормальный: политика, экономика, культура - и мир паранормальный. Сегодня на фоне того, что творят сильные мира сего, а вместе с ними блогеры, пришельцы представляются вполне себе разумными ребятами, а раз так, чего ими и интересоваться? Вон очередной блогер живую собаку съел, айда зырить.

Июль 2014-го, когда был зафиксирован исторический пик наблюдений НЛО, был очень необычным месяцем. В разгаре - конфликт на востоке Украины. Никто не знал тогда, как он будет развиваться. А тут - еще и пришельцы. Очень похоже на времена холодной войны: в карибский кризис, в корейскую войну НЛО - тут как тут. Высоколобые социологи тут же придумали, будто люди подсознательно ждали, что пришельцы не допустят ядерной войны. Но в 2014-м вряд ли кто-то рассчитывал, что НЛО спасет мирных жителей на востоке Украины. Тем не менее НЛО - одна из тем, которой пытаются манипулировать в пору политических обострений, говорит военный обозреватель «Комсомолки» Виктор Баранец.

- Я слежу за так называемыми НЛО уже лет пятьдесят, - говорит он. - И мне очевидно, что подлинная информация о НЛО находится и в США, и в России под жестким секретом. Так, всеми событиями, которые фиксировали наши летчики и космонавты, занималось специальное управление, и оно, насколько я знаю, никуда не делось. Информация, которая проникает в СМИ, не имеет ничего общего с реальными данными.

Аналитики постоянно пытаются связать появления НЛО с какими-то событиями на Земле, добавляет Баранец. Но если брать реальные наблюдения, о которых СМИ не пишут, то никакой связи нет, уверяет он. «Я не говорю, что НЛО нет, - резюмирует он. - Я просто не верю, что в НЛО сидят инопланетяне. Пока реальные пришельцы не посетят наконец нашу планету, мы будем друг друга пичкать сказками».

Можно подумать, что кто-то придумывает байки про НЛО, чтобы отвлечь народ от каких-то важных событий. Но все работает немного не так, считает политолог Павел Пряников.

- Всплеск «наблюдений» НЛО этой осенью связан, конечно, с событиями на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, - утверждает он. - Там уже с мая неспокойно (именно с этого момента стало расти чисто «наблюдений». - Авт.) Люди боятся войны, их психика идет вразнос. За возможным нападением США на Иран следят миллионы, может быть, миллиарды людей - это иранская диаспора, вся Индия, выходцы из Пакистана и многие другие. Чтобы создать волну, достаточно активности нескольких тысяч психически неуравновешенных людей.

Кроме того, активизировались и сами военные: летают самолеты там, где прежде было тихо, запускаются беспилотники вроде тех, что атаковали нефтяные вышки, испытываются секретные аппараты. Все это видят уже нормальные люди. Где пришельцы - там война! - горько резюмирует Пряников.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Резиденция Национального центра информации по НЛО располагается в штате Вашингтон, в заброшенном бункере, где когда-то стояли нацеленные на СССР ядерные ракеты. Руководитель центра Питер Давенпорт - магистр в области генетики и биохимии. Блестяще знает русский - работал переводчиком в американской группировке войск в ФРГ и в СССР. Инструктор по летному делу. Состояние сделал на биотехнологиях - был владельцем компании BioSyn, акции которой продал, выходя на пенсию. Не скрывает, что контактирует с ФБР, и уверен, что «горячую линию», по которой ему сообщают о НЛО, прослушивают спецслужбы.

