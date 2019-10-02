«Убийство? Я в состоянии длительной самообороны»: Мужчина, который зарезал сотрудника СК, сделал в суде несколько заявлений

В Басманный суд сегодня доставили 39-летнего Сергея Григорьева - обвиняемого по уголовному делу об убийстве сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина. Григорьев приехал в Москву из Санкт-Петербурга и утром 1 октября на проходной центрального аппарата СК набросился с ножом на проходившего мимо полковника юстиции Владислава Капустина. Раненый в область сердца мужчина скончался спустя несколько часов в больнице. Григорьев пытался сбежать, но был задержан...

В первые же часы стало известно, что Сергей Григорьев состоит на учете у психиатра. По его словам, в Москву он приехал, чтобы подать некое заявление. В соцсетях сохранились его записи разных лет. В одной из них мужчина угрожал неким полицейским ножом...

Высокий крепкий мужчина уверенной походкой прошёл по коридору. От камер - редкий случай! - и не думает прятаться. Уже в зале суда, где Григорьев заперт в «клетке» с пуленепробиваемыми стёклами, приставы запретили журналистам задавать вопросы. Но петербуржец заговорил сам - начал рассказывать что-то не очень связное...

Суд арестовал Сергея Григорьева на два месяцаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Я, болея СПИДом, неоднократно подвергался вымогательству со стороны сотрудников УВД... - заявил Григорьев.

Впрочем, в уголовном деле о ВИЧ-диагнозе задержанного - ни слова. Зато много чего еще. Некоторые детали, читая вслух материалы дела, озвучила судья Наталия Дударь.

Но для начала следователь попросил приобщить к делу характеристику с места жительства Григорьева.

- Если в двух словах, она - положительная? - спросила судья.

- Скорее, удовлетворительная, - отозвался следователь.

Дальше - разбор документов. Справку по Григорьеву прислали из ОВД Невского района Петербурга, где он прописан. Оказалось, жил он в двухкомнатной коммуналке. Соседка много раз жаловалась на его неадекватное поведение в полицию. В 2013 году его даже госпитализировали, он месяц лежал в стационаре психиатрической больницы. А с 2016-м его поставили на учет ещё и к наркологу (по данным «КП» состояние мужчины периодически ухудшалось из-за употребления алкоголя, - Авт.).

- Я прошу не учитывать жалобы моей соседки, - обратился к судье Григорьев. - Я не давал ей тайно сдавать в аренду ее комнату и она на меня за это обиделась...

Ещё выяснилось, что раньше Сергей Григорьев работал грузчиком, а в последнее время нигде не работал, и что ещё с 2015 года у него долги по ЖКХ - около 50 тысяч рублей.

Где он жил с 2017 года, в ОВД даже не знали - мать Григорьева это от полицейских скрывала...

Раньше Сергей Григорьев работал грузчиком, а в последнее время нигде не работалФото: Михаил ФРОЛОВ

- Вы согласны с мнением следователя, что вас нужно арестовать? - спросила судья.

- Да, - спокойно ответил мужчина.

В перерыве заседания у Григорьева случился ещё один приступил красноречия. Говорил он правильно построенными фразами, жонглируя цифрами и датами. Если коротко: якобы по вине полицейских из районного ОВД он потерял квартиру стоимостью 200 тысяч долларов - не уточняя, каким образом это произошло. Добивался возбуждения уголовного дела, но тщетно. Возбудить уголовное дело на полицейских могли в ГСУ Следственного комитета, куда он и приехал. Но почему он ударил ножом Владислава Капустина, который с ним даже не общался? На это Григорьев не ответил.

Судья объявила очевидное решение: арест на два месяца, до 1 декабря.

- Вы понимаете, что убили человека? - выкрикнул кто-то из зала.

- Я не признаю свою вину. Я нахожусь в состоянии длительной самообороны...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/735208" frameborder="0"></iframe> Задержание подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника СК России.

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