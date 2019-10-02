2019-10-02T19:26:27+03:00
Звезды

Оксана Акиньшина впервые показала подросшую дочку

Девочка унаследовала черты звездных родителей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса успешно совмещает работу и материнствоАктриса успешно совмещает работу и материнствоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Оксана Акиньшина впервые показала крупным планом подросшую дочку. Актриса сделала селфи с двухлетней малышкой.

Оксана Акиньшина опубликовала редкую фотографию, на которой она запечатлена рядом с Эмми. Ранее актриса показывала дочь издали. На таких снимках было трудно рассмотреть лицо девочки. Теперь же Оксана показала Эмми крупным планом .

Наследница растет почти полной копией знаменитой мамы. Хотя в ее внешности есть что-то и от отца Арчила Геловани.

Отметим, 32-летняя актриса успешно совмещает работу и материнство. Однако не раз признавалась, что позволяет себя уехать из дома максимум на две недели. Оксана заявила, что отказывается от многих проектов из-за того, что они рассчитаны на продолжительные съемки, а позволить себе их Акиньшина пока что не может.

Оксана Акиньшина впервые показала подросшую дочку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оксана Акиньшина впервые показала подросшую дочкуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати, в конце лета 2018 года звезда кино объявила о разводе. Поклонники были шокированы такой новостью, но спустя некоторое время она заявила, что замужем. Этой весной Оксана Акиньшина и Арчил Геловани вместе отдохнули на Мальдивах.

У пары двое общих детей. Воспитывать шестилетнего Константина и двухлетнюю Эмми актрисе помогают няни. У Акиньшиной есть сын от первого брака. Десятилетний Филипп родился у нее от бизнесмена Дмитрия Литвинова. Мальчик живет с бабушкой в Санкт-Петербурге. "У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить", - рассказала актриса в одном из интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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