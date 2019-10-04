«Посадили в клетку — там матрас и горшок»: 18-летняя москвичка рассказала, почему на три года сбежала из дома

Сказать, что все смешалось в семействе Журавлевых — не сказать ничего. Об этой истории стало известно неделю назад. В Нижнем Новгороде отыскали 18-летнюю Ярославу Журавлеву. Три года назад она сбежала от родителей из Москвы. Девушка рассказала следователям, что дома ее истязали и держали в клетке (подробности на kp.ru).

У родственников — своя правда и свои претензии к Славе. Мама Ярославы Тамара Журавлева поведала корреспонденту «КП», что дочь «свихнулась» после ДТП, в которое попала в Австралии (там семья жила с 2013 по 2015-й). С этого момента, по словам матери, и начались проблемы: дочь пыталась ее отравить, в 12 лет вступила в половую связь с 22-летним мужчиной, в переписке с ним описывала свои сексуальные фантазии, уже в Москве вела дневник, где сообщала, как убьет всю семью. Не девочка, а исчадие ада. Славу родители отправляли в психиатрическую клинику. По поводу клетки Тамара Журавлева говорит, что посадила туда Славу лишь один раз.

Тем временем Ярослава написала заявление в полицию, и после этого возбудили дело по факту истязаний.

Пришло время дать слово главной героине. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» Слава рассказала, почему сбежала из дома.

Москвичка рассказала, почему на три года сбежала из дома

«КРАСИЛА НАС С СЕСТРОЙ В РЫЖИЙ С ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ»

«В России я в 11 лет окончила 8 классов. Мать меня в школу отдала в 5 лет. Мать нас с сестрой красили хной в рыжий лет с четырех. Мы час сидели в ванной, которая быстро остывала. Мать запретила говорить, что это ненастоящий цвет волос. Поэтому я врала, а меня считали за дебилку. Мама нам с сестрой с самых ранних лет делала макияж.

Она мне не давала носить лифчики. Говорила, что так красивее. Тогда казалось, что она относится ко мне как к взрослой и это очень круто. А сейчас я понимаю, насколько это зашквар (на молодежном сленге — ужас, идиотизм — Ред.).

Семья Журавлевых до аварии, в которой пострадала СлаваФото: Личный Архив

Мать отрицала, что у меня астма. Дошло до того, что школа официальным запросом направила меня к врачу. Терапевт сказал: «Задыхаться ребенок может по двум причинам — астма и панические атаки. Нужно пройти обследование». Вышли от врача, мама сказала: «Ну все, у тебя панические атаки».

Мама всем говорит, что в Австралии ей предложили работу. На самом деле мы поехали туда с полуголой задницей. Родители долго не могли найти работу. Я единственная в семье могла сказать «Хэллоу» и «Гудбай». И вот я писала письма во все компании, связанные с геологией, искала работу маме. А мне было тогда 12 лет. Через два месяца деньги кончились. Мама кинула клич в «Фейсбуке», и нас приютила эта Инна несчастная. Там мы познакомились с Димой, ее сыном.

С Димой у нас не было секса. Да, мы это с ним обсуждали в переписках. Но что в этом такого?»

Две сестры в детствеФото: Личный архив

«БИЛА ПРОВОДАМИ, РУКИ СВЯЗАЛА СКОТЧЕМ»

«Авария на самом деле была. Меня привезли в больницу, мать приехала ко мне, назвала меня паскудой и уехала. Она ко мне даже не приходила потом.

Была история, как мама пыталась с собой покончить (это тот случай, про который Тамара Журавлева рассказывает, будто ее отравила Слава — ред.). Я вызвала «скорую» ей, потому что больше никто не мог объяснить на английском, что случилось. В итоге мать на несколько дней положили в психушку. Она вернулась и начала орать, что я хочу ее в психушку упечь. Закрыла меня в кладовку, руки скотчем связала. Потом случилась сцена на крыльце. Она меня била. Соседи увидели это и вызвали полицию.

Та самая клетка

Приехала опека, изъяли нас с Лилей (младшая сестра — Ред.). С меня сняли побои. Мать била меня проводами и ремнем. Были кровавые следы от скотча, потому что я руки развязать пыталась. На мать завели дело по жестокому обращению с детьми. В Австралии мы прожили где-то полтора года, потом они уехали. Мать боялась, что ее там посадят. Меня просто бросили в чужой стране. А у меня шли суды, я была в опеке, я не могла уехать. Одна я прожила еще полтора года. Это было лучшее время моего детства. Я там почти школу окончила и в университет поступила. Но мать меня выдернула».

«КОРМИЛИ ЧЕРЕЗ ПРОЕМ В ДВЕРИ»

«В Россию я вернулась в декабре 2015-го. В квартире бабушки меня уже ждала клетка. Я спросила: зачем. Мама ответила: для вещей.

Через несколько недель после какого-то скандала меня посадили в клетку. Там были ватный матрас и горшок. Кормили меня через проем в двери. Бабушка книжки давала, на чем писать и чем писать. Телевизор смотрели с ней, он стоял в противоположном углу. Сначала меня посадили на сутки, потом на несколько дней.

Квартира, в которой сейчас живут ЖуравлевыФото: Иван МАКЕЕВ

В клетке я уже вела дневник. Там не были написаны способы убийства, просто писала, как я их всех ненавижу. И особенно мать. Мне вызвали санитаров. Они посмотрели, как я живу, отпоили валерьянкой и сказали: «С нами и то будет лучше». В психушке я лежала три месяца.

После психушки я еще неделю провела в клетке. Оставаться было рискованней, чем бежать. Мне не было ужасно страшно, потому что была голова на плечах. Было умение, которым можно зарабатывать. Был план, была заначка с Австралии — кто 20 долларов дал, кто 50. У меня все было четко».

«ЗАНАЧКУ ЗАШИЛА В ЛИФЧИК»

«У меня было 60 тысяч рублей. Особенность австралийских купюр в том, что они сделаны из тонкого пластика. Они не шуршат и при стирке не разрушаются. Я зашила деньги в лифчик. Мать меня осматривала, раздевала, но лифчик-то не снимала.У меня была электронная книжка, мама ее оставила у бабушки. А через книжку можно было поймать вай-фай. У соседей была открытая интернет-сеть. Я там все смотрела. Где без паспорта поменять деньги, как уехать. В Нижний Новгород я уехала потому, что это просто следующий пункт на попутках.

Девушка рассказала следователям, что дома ее истязали и держали в клеткеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Из-за того, что мама кормила меня таблетками, я была овощем. Поэтому бабушка на ночь оставляла дверь клетки открытой.

Бабушке я кинула снотворные в воду. Она не засыпала на стуле, как говорят, а просто более крепко поспала в кровати. При этом я посмотрела сначала безопасную дозировку и уменьшила ее вдвое.

Вышла на проспект, поймала машину. Там парень помог найти рейс на «Блаблакаре» (сервис поиска попутчиков, - ред.). В Нижнем ни знакомых, никого. Я приехала, поменяла деньги, купила телефон. Парень, который меня довез, купил мне симку. Потом я сразу же покрасилась и постриглась. Ещё в Австралии читала, как выглядеть старше. Сначала я жила в малосемейке. Работала официанткой, передавала шаурму в ларьки, переводила тексты…»

Теперь Ярослава Журавлева называет себя АлександройФото: Личная страница героя публикации в соцсети

НОВОЕ ИМЯ — НОВАЯ ЖИЗНЬ

Теперь Ярослава Журавлева называет себя Александрой. Официально поменяла паспорт. Хочет сменить и фамилию. Она переехала в Санкт-Петербург, занимается переводами и собирается выйти замуж. Новое имя, новый город, новая жизнь. Прошлое забыто, перечеркнуто?

- К маме на данный момент я отношусь нейтрально, - говорит Слава-Саша. - Я понимаю, что ей было очень сложно. Это не оправдывает ее поступки, но я понимаю, почему она такая. Скорее всего, она реально убедила себя, что я схожу с ума.

Обвинение по уголовному делу между тем конкретно никому не предъявлено. Однако следствие идет. Как бы ни закончилась эта история, кажется, исправить в отношениях самых близких уже ничего невозможно.

МЕЖДУ ТЕМ

Источник «КП» в Следственном комитете России рассказал: правоохранители сами попросили написать девочку заявление об истязаниях:

- Сотрудники СК во время поисков Славы приходили в квартиру, где она раньше жила. Поведение мамы было подозрительным. Она постоянно путалась в показаниях, и решили провести осмотр. Клетка там на самом деле была, в ней лежал матрас. Мама говорила, что это клетка для вещей. Следователи, которые вели это дело, сами посоветовали написать заявление на маму. Слава ничего говорить сначала не хотела.

ИЗ РАЗГОВОРА СЛАВЫ-САШИ С ВРАЧАМИ ПНД

В этом психоневрологическом диспансере наблюдали Славу по жалобам от мамы.

- Психопатоподобный синдром означает, что в каких-то ситуациях вы ведете себя не в соответствии с установленными нормами. Вы никогда не стояли на наблюдении. Есть диспансерное наблюдение, а есть консультативно-лечебная помощь. Если какие-то ваши особенности приносят дискомфорт вам или окружающим...

Ярослава сбежала в феврале 2016Фото: Личный Архив

- Мне ничего не приносит дискомфорт.

- Вот об этом и речь. Никаких жалоб от окружающих, кроме мамы, нет. Оснований для недобровольной госпитализации или лечения нет. Мы не имеем права вас лечить. Я собственно и не понимаю, от чего вас лечить. Но такой диагноз есть в МКБ-10 (Международная классификация болезней). Это ваши личностные особенности, с которыми ничего нельзя сделать. Любому можно поставить диагноз из МКБ-10, любому.

Комментарий специалиста

«ТАКИЕ ИСТОРИИ НЕ ПРОИСХОДЯТ ИЗ-ЗА ВЫДУМКИ ДЕТЕЙ»

Мы попросили специалиста прочитать и проанализировать рассказ Саши Журавлевой.

- Я верю девочке. У мамы очень связная, выстроенная история — как по написанному. У Славы-Саши рассказ менее выстроенный, так бывает, когда пациенты приходят впервые на прием, - комментирует семейный психолог Анна Хныкина. - Человек, особенно ребенок, всегда рассказывает историю, которая болит. Даже если поделить ее на 8 или 88, ситуация все равно жесть.

Мама к дочкам относилась не как к детям. Она с ними то как с куклами, то как со взрослыми. Ярость у Тамары Журавлевой проснулась, когда она почувствовала: Слава может сказать больше, чем надо.

Окрашивание волос — так бывает, когда мамам не нравится настоящий образ их детей. Она из реального ребенка хочет слепить свое представление о нем. Мама не принимала сестер ни внутренне, ни внешне. Вообще вся эта ситуация — про неприятие мамой собственных детей.

Из двух рассказов про двух сумасшедших сумасшедшей выглядит мама. Когда ребенок говорит, что ему было страшнее остаться, чем уйти, это полная правда. Не бывает таких ситуаций по вине детей.

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