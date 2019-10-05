2019-10-05T20:55:12+03:00
Звезды

"Баба-ураган": Ольге Бузовой досталось за развратные танцы и откровенные наряды

Певица часто попадает под шквал критики
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова анонсировала новый выпуск со своим участием коротким роликом.Ольга Бузова анонсировала новый выпуск со своим участием коротким роликом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ольга Бузова часто становится объектом критики со стороны публики. Поющая ведущая выступает в откровенных нарядах и демонстрирует довольно странные танцы. Звезда "Дома-2" делала это во время собственных выступлений или на страницах блога. Однако на днях артистка вышла на сцену в рамках шоу "Танцы".

Ольга Бузова анонсировала новый выпуск со своим участием коротким роликом. "Смотрите новый выпуск шоу "Танцы" с моим участием!", - гласит подпись к видео, которое она разместила в Инстаграме.

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На этот раз приехали на Дальний Восток
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Своим читателям Бузова также сообщила, что приехали на Дальний Восток, который славится обилием творческих и смелых людей. Однако фанаты крайне негативно отреагировали на новую публикацию и высмеяли артистку. "Почему опять эти конвульсии?", "Что за разврат перед всеми?", "Научите уже Бузову нормально танцевать, а не дергаться", "Я не пойму, у нее, что одни и те же движения, училась бы хоть", "Опять показала танец самки богомола", - гневаются подписчики.

Кстати, от комментария в адрес Ольги не отказалась и одна из наставниц "Танцев" Татьяна Денисова. Она назвала звезду телестройки "Баба-ураган".

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Чтобы понять, что происходит на моих концертах, нужно на них быть...
67072 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А буквально накануне участия в шоу певица выложила на своей странице видео с концерта в Барнауле. Ольга Бузова отправилась в большой гастрольный тур по городам России. Звезда осталась довольна своим выступлением, но в комментариях вторые сутки идут жаркие споры о ее концертном наряде. "Твои трусы всех достали", "Оденься наконец-то", "Ну почему такая одежда?", "Господи, оденьте ее красиво", - призвали хейтеры.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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