"Баба-ураган": Ольге Бузовой досталось за развратные танцы и откровенные наряды
Ольга Бузова часто становится объектом критики со стороны публики. Поющая ведущая выступает в откровенных нарядах и демонстрирует довольно странные танцы. Звезда "Дома-2" делала это во время собственных выступлений или на страницах блога. Однако на днях артистка вышла на сцену в рамках шоу "Танцы".
Ольга Бузова анонсировала новый выпуск со своим участием коротким роликом. "Смотрите новый выпуск шоу "Танцы" с моим участием!", - гласит подпись к видео, которое она разместила в Инстаграме.
Своим читателям Бузова также сообщила, что приехали на Дальний Восток, который славится обилием творческих и смелых людей. Однако фанаты крайне негативно отреагировали на новую публикацию и высмеяли артистку. "Почему опять эти конвульсии?", "Что за разврат перед всеми?", "Научите уже Бузову нормально танцевать, а не дергаться", "Я не пойму, у нее, что одни и те же движения, училась бы хоть", "Опять показала танец самки богомола", - гневаются подписчики.
Кстати, от комментария в адрес Ольги не отказалась и одна из наставниц "Танцев" Татьяна Денисова. Она назвала звезду телестройки "Баба-ураган".
А буквально накануне участия в шоу певица выложила на своей странице видео с концерта в Барнауле. Ольга Бузова отправилась в большой гастрольный тур по городам России. Звезда осталась довольна своим выступлением, но в комментариях вторые сутки идут жаркие споры о ее концертном наряде. "Твои трусы всех достали", "Оденься наконец-то", "Ну почему такая одежда?", "Господи, оденьте ее красиво", - призвали хейтеры.
Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ольга Бузова: досье KP.RU»