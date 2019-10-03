Бузова предложила детям спросить у Тарасова о чувствах к ней

Ольга Бузова разоткровенничалась с участниками передачи "Вопросы взрослым". Поющая ведуща вспомнила о своем трудном детстве и рассказала о том, что чувствует к своему бывшему мужу Дмитрию Тарасову.

Олга Бузова рассталась с Дмитрием Тарасовым более трех лет назад. С тех пор ее жизнь кардинально изменилась. Из простой ведущей шоу "Дом-2" она превратилась в настоящую звезду.

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Ольга ни о чем не жалеет и с уверенностью говорит, что желает бывшему исключительно добра. "Я не могу сказать, что я что-то чувствую к нему. Я занимаюсь своей жизнью, не слежу за его жизнью уже давно. Я простила и отпустила его", - заявила она участниками передачи "Вопросы взрослым" с Екатериной Варнавой.

Певица с улыбкой предложила присутствующим в зале детям самим узнать у Дмитрия, что чувствует он: "Вы лучше ему задайте вопрос, что он испытывает, когда видит меня не только в социальных сетях, а в каждом утюге, в каждой программе".

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Знаменитость также призналась, что с детства росла в небогатой семье и не могла позволить себе многие вещи. Именно страх нищеты помог Бузовой достичь успехов в шоу-бизнесе.

Телеведущая заявила, что всегда хотела наряжаться, но вместо этого вынуждена была донашивать чужие вещи. "Желание зарабатывать у меня возникло в 13-14 лет. Я работала стажеркой в лагере. Когда поступила в институт, занялась модельным бизнесом и параллельно подрабатывала где только можно. После работы в агентстве я приезжала в больницу, где мама до сих пор работает, и подметала полы. За это я получала 50 рублей в день", - поделилась она.

Первой ее желанной покупкой стало дорогое нижнее белье. С тех пор она регулярно балует себя дорогими мелочами.