2019-09-12T18:19:37+03:00
Звезды

"Оля, ты лысеешь": Бузова шокировала снимком без макияжа и нарощенных волос

33-летняя певица опять заставила говорить о себе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова разместила фото, на котором предстала абсолютно без макияжаОльга Бузова разместила фото, на котором предстала абсолютно без макияжаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ольга Бузова не боится экспериментировать со своей внешностью. Не так давно поющая ведущая радовала поклонников своей роскошной шевелюрой и не скрывала - кудри она нарастила. Однако очень быстро пышные локоны до пояса ей надоели и звезда "Дома-2" решила от них избавиться.

Ольга Бузова разместила фото, на котором предстала абсолютно без макияжа. Артистка в красном бикини стоит в бассейне с мокрыми распущенными волосами. Однако внимание фолловеров привлекла не фигура знаменитости.

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Мне что-то попало в глаз...
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Внимательные подписчики обратили внимание на то, что происходит с волосами Ольги. Шевелюра Бузовой утратила свою густоту. "Ты лысеешь", "Надо срочно к трихологу", "Это все от нарощенных волос проплешины, теперь сняла и стали видны", "Оля, тебе нужно идти лечить волосы скорее, иначе без них останешься", - пишут интернет-активисты.

Сама 33-летняя Ольга в свойственной ей манере комментарии игнорирует. Вероятно, звезда наслаждается возможностью хоть немного отдохнуть от бесконечных концертов и перелетов. Несколько дней назад телеведущая приехала на испанский остров Ибица. На курорте она посетила ночной клуб, надев сверкающее мини.

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Ожидание и реальность
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Звезда телестройки также ходит по ресторанам и вкушает изысканные блюда. Бузова устраивает и дни релакса, загорая на пляже и купаясь в море.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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