"Оля, ты лысеешь": Бузова шокировала снимком без макияжа и нарощенных волос

Ольга Бузова не боится экспериментировать со своей внешностью. Не так давно поющая ведущая радовала поклонников своей роскошной шевелюрой и не скрывала - кудри она нарастила. Однако очень быстро пышные локоны до пояса ей надоели и звезда "Дома-2" решила от них избавиться.

Ольга Бузова разместила фото, на котором предстала абсолютно без макияжа. Артистка в красном бикини стоит в бассейне с мокрыми распущенными волосами. Однако внимание фолловеров привлекла не фигура знаменитости.

buzova86 Мне что-то попало в глаз...

Внимательные подписчики обратили внимание на то, что происходит с волосами Ольги. Шевелюра Бузовой утратила свою густоту. "Ты лысеешь", "Надо срочно к трихологу", "Это все от нарощенных волос проплешины, теперь сняла и стали видны", "Оля, тебе нужно идти лечить волосы скорее, иначе без них останешься", - пишут интернет-активисты.

Сама 33-летняя Ольга в свойственной ей манере комментарии игнорирует. Вероятно, звезда наслаждается возможностью хоть немного отдохнуть от бесконечных концертов и перелетов. Несколько дней назад телеведущая приехала на испанский остров Ибица. На курорте она посетила ночной клуб, надев сверкающее мини.

buzova86 Ожидание и реальность

Звезда телестройки также ходит по ресторанам и вкушает изысканные блюда. Бузова устраивает и дни релакса, загорая на пляже и купаясь в море.