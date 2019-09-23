"Чтобы был стойким оловянным солдатиком": мама откровенно о возлюбленном Ольги Бузовой

Мама Ольги Бузовой рассказала о том, каким должен быть избранник ее дочери. Ирина Бузова уверена, что самые крепкие браки - договорные, основанные на товарно-денежных отношениях. Ведь, по словам женщины, такие пары, ставя штамп в паспорте, точно знают, на что идут и зачем им это надо.

Мама Ольги Бузовой ничуть не переживает, что спустя два года после развода с Дмитрием Тарасовым ее дочь до сих пор одна. При этом женщина откровенно призналась - все избранники наследницы ей не нравились. "Родители смотрят на все с высоты своего возраста. Мне априори не может нравиться мальчик, который нравится Оле. У меня другие критерии, и я не могу от них абстрагироваться. Однако я всегда принимаю ее выбор", - поведала родительница.

В их семье так заведено, что, если ей что-то категорически не нравится в Олином партнере, она говорит об этом. "Мы всегда даем друг другу право высказаться. Дочери могут понравиться или не понравиться мои слова, но она обязательно выслушает, а поступит уже так, как посчитает нужным. Она умница, все решения принимает сама", - цитирует Ирину Бузову сайт woman.ru.

Возлюбленный дочки должен быть широк сердцем и душой, а также быть щедрым, говорит родительница звезды. "Он должен объять ее со всех сторон, оградить от всего. Важно, чтобы был стойким оловянным солдатиком, имел силы в резерве, потому что Оля - сложная девочка. Для того чтобы сгладить все ее острые углы, справиться с ее многочисленными претензиями к миру и короной на голове, нужна сила и та самая широта", - констатировала Бузова-старшая.

Родительница уверена, что ее дочь не утратила способности влюбляться до потери головы. Она называет это даром.

"Чем больше человек хочет пробовать, узнавать новое в этой жизни, тем интереснее и веселее ему лежать в гробу. Будет что вспомнить на закате лет. А любовь можно найти где угодно. Однако нужно помнить: чем меньше ждешь, тем вероятнее случается. А когда возлагаешь слишком много надежд… Это как с экзаменом. Когда маниакально мечтаешь о «пятерке», в самый ответственный момент забываются элементарные вещи. А когда ты расслаблен, знания буквально сыплются с неба", - заключила Ирина.