2019-10-05T20:02:20+03:00
Звезды

Дочь Кончаловского объявила о замужестве

Мария Кончаловская показала совместное фото с возлюбленным и обручальные кольца
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мария Кончаловская показала совместное фото с возлюбленным и обручальные кольца.Мария Кончаловская показала совместное фото с возлюбленным и обручальные кольца.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского летом переехала в Санкт-Петербург со своим возлюбленным Никитой, который старше ее на восемь лет. Теперь же 18-летняя Мария Кончаловская решилась еще на одни судьбоносный шаг.

Возлюбленный Марии Кончаловской сделал ей предложение, на которое она ответила согласием. Радостной новостью она сразу же поделилась с подписчиками. "Мне тут нашептывают на ушко... Разное... Интересное. Обмолвилась, что помолвлены", - написала Мария в блоге, разместив фотографию с женихом.

На снимке молодой человек нежно нашептывает девушке что-то на ушко. На безымянных пальцах молодых людей блестят кольца.

welcometomariawelcometomaria
Мне тут нашептывают на ушко...
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Подписчики засыпали пару поздравлениями. Многие сразу отметили, что в жизни 18-летней Марии за последнее время произошло немало важных перемен. Сначала девушка переехала из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы реализовать себя в качестве художницы. В своем микроблоге она рассказывала, что именно в этом городе есть все необходимое для творчества.

Что касается Любови Толкалиной, то пока она никак не отреагировала на признание дочери. Но наверняка она узнала о радостном событии одной из первых, ведь у нее доверительные и близкие отношения с Машей.

А вот Егор Кончаловский сильно переживает за наследницу. Ранее он признавался, что ему одновременно весело и страшно за свою дочь. Он относится к Марии очень трепетно и боится за ее судьбу.

Напомним, Мария Кончаловская и 26-летний Никита Кузьмин встречаются чуть больше года. Однако имя избранника девушка рассекретила недавно. Молодые люди познакомились на Киевском вокзале. "Я очень уставшая ехала с лекции с очень тяжелым рюкзаком. Вообще не в духе. Было прохладно, уже стемнело. И я начала серьезно так зябнуть, а мой троллейбус никак не хотел везти меня домой. И тут ко мне подошел Никита. Я не знаю, как ему это удалось, ведь я стараюсь даже не говорить с незнакомцами ночью на вокзалах, но он обменял рубашку на мой номер телефона", - вспоминала звездная наследница.

Избранник Марии окончил Финансовую академию в Москве, является сооснователем и руководителем IT-компании. Он также играет в "Что? Где? Когда?". Но самое главное - Никита нашел общий язык с Любовью Толкалиной и Егором Кончаловским. "Мне было немного страшно их знакомить, но не из-за того, что он мог не понравиться кому-то из них. Я боялась, что Никите не понравятся мои родители. Мама Никиту очень любит. Папа же сказал, что не может его объективно оценить, ведь он мой папа, я для него всегда маленькая Маша", - делилась Мария с поклонниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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