Дочь Дмитрия Хворостовского родила сына в бассейне

Старшая дочь Дмитрия Хворостовского стала мамой во второй раз. Мария Хворостовская родила сына Лео. Суруг женщине был рядом с ней в столь важный час.

Мария Хворостовская родила абсолютно здорового малыша две недели назад. Она очень рада появлению наследника. Трогательной фотографией с младенцем Мария поделилась в блоге.

"В нашей жизни произошло чудо! У нас прошли спокойные роды в бассейне. Все происходило в нашем доме. Мы любим нашего сладкого малыша Лео. Теперь наша семья и сердца переполнены чувствами и эмоциями", - написала дочка Хворостовского.

mariahvo Two weeks ago another miracle entered our lives

Мария также поблагодарила супруга, фотографа португальского происхождения Фелипе Меггиоларо Маркса за то, что он был рядом с ней всю беременность и во время родов. "Ты сделал их легкими и приятными", - обратилась она к мужу.

Мария и Фелипе встречались несколько лет. В мае 2019 года они поженились. Мария была беременна. Молодожены устроили большой праздник в Лондоне, пригласив близких друзей и родственников, в том числе вдову Хворостовского - Флоренс с детьми.

Для пары Лео стал вторым ребенком. В прошлом году дочь Хворостовского родила Арию. "Родилась наша малышка весом в 3,46 килограмма. Спасибо, Фелипе, за этот невероятный опыт. Мне не хватает слов, чтобы выразить, как я вас люблю", - делилась радостью Мария. Внучка Дмитрия Хворостовского появилась на свет меньше, чем через год после его смерти.

mariahvo Happy father s day our most loved daddy in the world you make the world a happy fun and safe place

Мария Хворостовская не является родной дочерью знаменитого оперного певца. Дмитрий Хворостовский удочерил ее, когда женился на балерине Светлане Ивановой. Он воспитывал девочку как родную. В этом союзе появились близнецы - дочь Александра и сын Данила. Брак баритона и танцовщицы просуществовал восемь лет, после чего они развелись. Певец долгие годы поддерживал экс-супругу и наследников. Когда Светлана заболела, он оплатил ее лечение. Женщина скончалась в 2015 году.

Во втором браке с супругой Флоранс у Дмитрия Хворостовского появились на свет двое детей. В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году - дочь Нина. Все наследники певца очень дружны между собой.

Знаменитый баритон ушел из жизни через два года после продолжительной борьбы с онкологической болезнью. Несколько лет Хворостовский скрывал тяжелый недуг и продолжал выступать перед публикой. Рядом с ним до последнего дня была его семья.