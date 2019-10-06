Дочь Дмитрия Хворостовского родила сына в бассейне
Старшая дочь Дмитрия Хворостовского стала мамой во второй раз. Мария Хворостовская родила сына Лео. Суруг женщине был рядом с ней в столь важный час.
Мария Хворостовская родила абсолютно здорового малыша две недели назад. Она очень рада появлению наследника. Трогательной фотографией с младенцем Мария поделилась в блоге.
"В нашей жизни произошло чудо! У нас прошли спокойные роды в бассейне. Все происходило в нашем доме. Мы любим нашего сладкого малыша Лео. Теперь наша семья и сердца переполнены чувствами и эмоциями", - написала дочка Хворостовского.
Мария также поблагодарила супруга, фотографа португальского происхождения Фелипе Меггиоларо Маркса за то, что он был рядом с ней всю беременность и во время родов. "Ты сделал их легкими и приятными", - обратилась она к мужу.
Мария и Фелипе встречались несколько лет. В мае 2019 года они поженились. Мария была беременна. Молодожены устроили большой праздник в Лондоне, пригласив близких друзей и родственников, в том числе вдову Хворостовского - Флоренс с детьми.
Для пары Лео стал вторым ребенком. В прошлом году дочь Хворостовского родила Арию. "Родилась наша малышка весом в 3,46 килограмма. Спасибо, Фелипе, за этот невероятный опыт. Мне не хватает слов, чтобы выразить, как я вас люблю", - делилась радостью Мария. Внучка Дмитрия Хворостовского появилась на свет меньше, чем через год после его смерти.
Мария Хворостовская не является родной дочерью знаменитого оперного певца. Дмитрий Хворостовский удочерил ее, когда женился на балерине Светлане Ивановой. Он воспитывал девочку как родную. В этом союзе появились близнецы - дочь Александра и сын Данила. Брак баритона и танцовщицы просуществовал восемь лет, после чего они развелись. Певец долгие годы поддерживал экс-супругу и наследников. Когда Светлана заболела, он оплатил ее лечение. Женщина скончалась в 2015 году.
Во втором браке с супругой Флоранс у Дмитрия Хворостовского появились на свет двое детей. В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году - дочь Нина. Все наследники певца очень дружны между собой.
Знаменитый баритон ушел из жизни через два года после продолжительной борьбы с онкологической болезнью. Несколько лет Хворостовский скрывал тяжелый недуг и продолжал выступать перед публикой. Рядом с ним до последнего дня была его семья.
ИСТОЧНИК KP.RU
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