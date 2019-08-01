2019-08-01T18:08:08+03:00
Звезды

Беременная дочь Дмитрия Хворостовского показала живот

Мария совсем скоро станет дважды мамой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дочь Дмитрия Хворостовского совсем скоро родит второго малыша от португальца Фелипе Меггиоларо МарксаДочь Дмитрия Хворостовского совсем скоро родит второго малыша от португальца Фелипе Меггиоларо МарксаФото: instagram.com
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Мария Хворостовская находится на последних сроках беременности. Дочь Дмитрия Хворостовского совсем скоро родит второго малыша от португальца Фелипе Меггиоларо Маркса.

Мария Хворостовская опубликовала фотографию, на которой показывает большой живот. О поле будущего ребенка она пока ничего не сообщает. Известно, что в прошлом году дочь знаменитого баритона родила своего первенца. Девочку назвали Арией. Малышка появилась на свет через полгода после смерти Дмитрия Хворостовского.

Видимо, Мария решила не затягивать со вторым ребенком. В ближайшее время она подарит дочке братика или сестричку.

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Поклонники порадовались за девушку. Они пожелали ей и будущему ребенку здоровья и счастья.

Мария является приемной дочерью Дмитрия Хворостовского. Певец удочерил ее, когда узаконил отношения с балериной Светланой Ивановой. В браке у пары родились близнецы Александра и Данила. Через восемь лет Хворстовкий развелся с женой, но поддерживал экс-супругу материально и принимал участие в воспитании наследников.

Несколько лет дочь Хворостовского жила с фотографом португальского происхождения Фелипе Меггиоларо Марксом. В конце мая 2019 года пара поженилась. Свадебное торжество прошло в Лондоне, на нем присутствовали самые близкие. Мария вышла замуж будучи в положении. Для мероприятия невеста выбрала короткое кружевное платье, которое подчеркивало округлившийся живот. "Я так благодарна за то, что рядом с нами есть самые близкие люди, и чувствуют присутствие тех, кого больше нет с нами", - обратилась к близким счастливая невеста.

Стоит отметить, что все наследники оперного певца очень дружны. У Дмитрия Хворостовского пятеро детей. Помимо Марии, Александры и Данилы от первого брака во втором браке с супругой Флоранс на свет появились двое детей. В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году - дочь Нина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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