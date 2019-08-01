Беременная дочь Дмитрия Хворостовского показала живот

Мария Хворостовская находится на последних сроках беременности. Дочь Дмитрия Хворостовского совсем скоро родит второго малыша от португальца Фелипе Меггиоларо Маркса.

Мария Хворостовская опубликовала фотографию, на которой показывает большой живот. О поле будущего ребенка она пока ничего не сообщает. Известно, что в прошлом году дочь знаменитого баритона родила своего первенца. Девочку назвали Арией. Малышка появилась на свет через полгода после смерти Дмитрия Хворостовского.

Видимо, Мария решила не затягивать со вторым ребенком. В ближайшее время она подарит дочке братика или сестричку.

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Поклонники порадовались за девушку. Они пожелали ей и будущему ребенку здоровья и счастья.

Мария является приемной дочерью Дмитрия Хворостовского. Певец удочерил ее, когда узаконил отношения с балериной Светланой Ивановой. В браке у пары родились близнецы Александра и Данила. Через восемь лет Хворстовкий развелся с женой, но поддерживал экс-супругу материально и принимал участие в воспитании наследников.

Несколько лет дочь Хворостовского жила с фотографом португальского происхождения Фелипе Меггиоларо Марксом. В конце мая 2019 года пара поженилась. Свадебное торжество прошло в Лондоне, на нем присутствовали самые близкие. Мария вышла замуж будучи в положении. Для мероприятия невеста выбрала короткое кружевное платье, которое подчеркивало округлившийся живот. "Я так благодарна за то, что рядом с нами есть самые близкие люди, и чувствуют присутствие тех, кого больше нет с нами", - обратилась к близким счастливая невеста.

Стоит отметить, что все наследники оперного певца очень дружны. У Дмитрия Хворостовского пятеро детей. Помимо Марии, Александры и Данилы от первого брака во втором браке с супругой Флоранс на свет появились двое детей. В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году - дочь Нина.