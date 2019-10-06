2019-10-06T23:51:11+03:00
Звезды

Молодое лицо и осиная талия: Лариса Долина неожиданно преобразилась

64-летняя певица блистала на премьере
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лариса Долина справилась с лишним весом и помолодела.Лариса Долина справилась с лишним весом и помолодела.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Лариса Долина тщательно следит за своей фигурой. Певица придерживается особой диеты и занимается спортом. Наверное, именно поэтому от 64-летней исполнительницы не отвести глаз.

Лариса Долина стала настоящей звездой вечера, посетив российскую версию голливудского полумюзикла "Комедия о том, как банк грабили". Премьера прошла в МДМ. где собрались все сливки отечественного шоу-бизнеса.

Долина не смогла пропустить столь значимое событие. Певица пришла на театральную пародию на Голливуд в элегантном образе 50-х годов. Народная артистка России появилась на публике в трендовом приталенном платье в горох. Осиную талию артистки украшал красный ремень. Яркий аксессуар акцентировал внимание на безупречной фигуре звезды.

Снимок появился в соцсетях Ларисы Долиной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Снимок появился в соцсетях Ларисы Долиной.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Лариса Александровна, вы только посмотрите на ее роскошный наряд. Красотка!". - восхитилась внешним видом звезды Лера Кудрявцева. А зрители перешептывались, мол, Долина и правда, выглядит, как девочка. "И как ей только удалось так сильно похудеть и омолодиться?", - шептались в фойе гости.

Некоторые предположили, что артистка могла сделать пластическую операцию. Впрочем, сама Лариса Александровна не раз говорила, что ничего такого с собой не делала.

Отметим, Лариса Долина в последние годы изменила стиль на более молодежный. Не так давно она вышла в свет в ярко-желтой футболке, дерзких мини-шортах и с татуировкой на ноге. Выглядит в такой одежде певица на десять лет моложе своего возраста.

Кроме прочего благодаря смелому луку поклонники убедились в том, что Лариса Долина сбросила несколько лишних килограммов. Звезда увлекается ходьбой. Она старается заниматься через день. "Мой спорт на сегодняшний день - это беговая дорожка. Она у меня стоит и дома, и на даче. Иногда ленюсь, но заставляю себя два-три раза в неделю ходить умеренно по 6-10 километров. Бегать и очень быстро ходить не полезно для здоровья", - констатировала певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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