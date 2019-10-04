Эффектное появление Джоли на красной дорожке стало сенсацией

У Анджелины Джоли радость. В Токио на официальной премьере новой части саги "Малефисента" знаменитая актриса воссоединилась со своим старшим сыном Мэддоксом. Впервые за долгое время звезда сменила черный наряд на сверкающее платье и с трудом скрывала слезы счастья.

Анджелина Джоли и ее старший наследник не виделись два месяца. В августе Мэддокс переехал в Корею, так как поступил в университет. Актриса не скрывала, что тяжело переживает разлуку с сыном. Как рассказывали друзья голливудской звезды, она постоянно плакала. А перед премьерой в Японии она до последнего момента не была уверена, прилетит ли Мэддокс ее поддержать, и считала минуты до встречи с ним.

Вот почему воссоединение с отпрыском так обрадовало Джоли. "Я знала, что у Мэддокса все отлично, и что сам он в полном порядке, но я так нуждалась в том, чтобы увидеть его снова…", - призналась Джоли.

angelinajolieofficial Tokyo premiere of Maleficent 2!

Мэддокс, как и старшая приемная дочка актрисы - 14-летняя Захара - пришел поддержать маму на важном для нее мероприятии Анджелина, напомним, играет в новой части фильма "Малифисента: Владычица тьмы" главную роль.

В отличие от своей звездной мамы они решили придерживаться темных оттенков. А вот Энджи в буквальном смысле ослепила гостей. Для красной дорожки актриса, против обыкновения - она придерживалась мрачных оттенков, соответствующих ее экранному образу, - выбрала не черный наряд, а сверкающее платье Ralph & Russo.

Эффектное появление Джоли на ковровой дорожке в Японии стало настоящей сенсацией, как и ее наряд. Облегающee платье, созданное из сотен пайеток и стеклянных бусин, изумило публику. Платье струилось и буквально "оживало" на Анджелине во время любого ее движения и при этом выгодно подчеркивало соблазнительные изгибы звездного тела.

Знатоки моды заявили, что выбор данного аутфита не был случайностью. Наряд Анджелины Джоли отражает грани в характере Малефисенты: от дьявольски мрачных до ангельски сияющих. А некоторые выказали предположение, что своим появлением на ковровой дорожке Джоли почтила японские традиции. Мол, Страна восходящего солнца также сияет, как и платье актрисы.