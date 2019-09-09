2019-09-09T21:49:24+03:00
Звезды

Анджелина Джоли снова станет мамой

После отъезда старшего сына Мэддокса актриса приняла судьбоносное решение
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анжелина ДжолиАнжелина ДжолиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анджелина Джоли тяжело переносит разлуку со старшим сыном Мэддоксом. Актриса пребывает в состоянии крайней подавленности после отъезда в Корею любимого наследника. Чтобы заполнить пустоту, она решилась завести седьмого ребенка.

Анджелина Джоли постоянно плачет и очень тоскует по Мэддоксу, рассказали осведомленные источники. Энджи буквально не находит себе места от расстройства. "Мэддокс - ее первенец и самый любимый сын. После разлуки с ним она поняла, что ей срочно нужно избавиться от рутины", - поделился знакомы Джоли с изданием Radar Online.

Сначала ходили слухи, что многодетная мама собиралась наконец-то наладить свою личную жизнь и начать встречаться хоть с кем-то. Благо, за ней увиваются толпы поклонников, которые годами добиваются ее расположения. Не секрет, что после расставания с Брэдом Питтом она пребывала в затяжной депрессии.

Однако недавно ушлым светским хроникерам стало известно, что 44-летняя знаменитость решила отложить амурные переживания на потом и залечить душевные раны иным способом. Голливудская звезда намерена завести седьмого ребенка. "Она хотела заполнить пустоту свиданиями, но выбрала другой способ. Анджелина усыновит еще одного малыша. Она ищет подходящего младенца в странах Ближнего Востока", - поделился инсайдер.

По некоторым данным, все бюрократические дела должны быть завершены до конца этого года, в крайнем случае - в начале следующего. "Благодаря связям в ООН у Энджи уже есть несколько вариантов, но она все держит в секрете. Раздумывает", - резюмировал источник.

Напомним, в конце августа 18-летний Мэддокс Джоли-Питт покинул США, чтобы начать обучение в одном из престижных университетов Сеула. Джоли лично проводила сына в университет в Корее, где он решил учиться на биоинженера. Как призналась актриса в своем интервью, она очень тяжело перенесла разлуку с сыном. Анджелина начала плакать на глазах у будущих однокурсников Мэддокса еще когда была с ним в университете. Потом продолжила это в аэропорту. Она шесть раз оглядывалась, провожая взглядом своего любимца.

Помимо старшего сына Андежлина воспитывает еще пятерых детей. У нее есть еще один приемный сын - Пакс Тьен. Кроме того, подрастают две старшие дочери: биологическая Шайло и приемная Захара. Девочки помогают маме присматривать за младшими близнецами Ноксом и Вивьен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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