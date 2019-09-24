Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его увлечения кланом Кардашьян

Анджелина Джоли возмущена зарождающейся дружбой Брэда Питта с кланом Кардашьян. 55-летний актер за последние недели практически не пропустил ни одной воскресной службы Канье Уэста. Не секрет, что рэпер собирает сотни тысяч поклонников на проповеди. Там же присутствуют практически все члены огромной семьи Ким Кардашьян.

Анджелина Джоли позвонила Брэду Питту и шантажирует бывшего мужа детьми, пишет RadarOnline.com. 44-летняя актриса потребовала, чтобы актер держался подальше от рэпера. Она не хочет, чтобы их наследники попали в секту.

"Анджелина не выносит клан Кардашян и хочет, чтобы ее дети не были рядом с ними. Об этом она заявила Брэду. Она выдвинула ему ультиматум: либо Канье, либо дети", - рассказали в окружении Энджи.

Меж тем сам Питт в восторге от воскресных проповедей рэпера. "Это чистый праздник жизни и людей. Это действительно восхитительно. Это действительно так. Я думаю, Канье делал там что-то действительно особенное", - делился он эмоциями в одном из интервью.

По словам инсайдера, теперь Питт в ловушке: "Брэд, конечно, вправе выбирать, с кем ему дружить. Но он знает, что во власти Анджелины создать ему проблемы, если он к ней не прислушается".

При этом осведомленные источники рассказывали, что Джоли во время совместной жизни с Брэдом делала из мужа самого настоящего подкаблучника и постоянно критиковала его приятелей. Особенно артистку бесил Эдвард Нортон, который дружил с Питтом со времен съемок в "Бойцовском клубе". Актриса считала, что тот не ровня ее благоверному, потому что не дорос до его уровня.