Загнал в угол: Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти за него замуж

Анджелина Джоли нарушила молчание и решилась рассказать о своей жизни с Брэдом Питтом. Актриса не только поделилась тем, как тяжело ей дался развод, но и раскрыла до сего дня неизвестны факты о свадьбе со звездой "Бойцовского клуба" и "Бесславных ублюдков".

Анджелина Джоли разоткровенничалась с друзьями и рассказала, что изначально не хотела выходить за Брэда Питта. По ее словам, именно он настоял на том, чтобы зарегистрировать отношения. "Анджелине казалось, что Брэд на нее давит. Он будто внушил ей мысль, что она обязана стать его женой. В итоге Брэд заставил ее пойти к алтарю через девять лет отношений. Он старомоден. Это все знают", - цитирует друга актрисы Daily Mail.

44-летняя Джоли по сей день говорит, что была не была готова к браку, которого так сильно хотел Питт. По ее словам. возможно это и стало одной из причин их разрыва. Знаменитости расстались через два года после свадьбы.

При этом сам развод сопровождался громкими скандалами, связанными в основном с опекой над детьми. Расставание с Брэдом сильно ударило по Анджелине. Она так и не оправилась после потрясения. И теперь не скрывает, что приняла волевое решение больше никогда не выходить замуж.

"В моей жизни в последние пару лет были времена, когда я не чувствовала себя свободной, да и в безопасности я не была. Всю дорогу как на иголках. Я ощущала себя маленькой, загнанной в угол. Мне потребовалось много времени, чтобы снова найти себя", - цитирует Джоли портал E!News.

Напомним, Анджелина подала на развод с Питтом в сентябре 2016-го. Как причину разрыва Джоли указала в документах "неразрешимые противоречия". А после обвинила бывшего мужа в употреблении наркотиков, алкоголизме и домашнем насилии. Якобы актер ударил их старшего сына Мэддокса во время семейной ссоры. Позднее Питт и сам подтвердил зависимость. Ему пришлось несколько месяцев посещать собрания анонимных алкоголиков, чтобы завязать с пагубной привычкой.