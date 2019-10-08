Недолайканные и недобаненные: Боня выслеживает хейтеров с помощью детективов, а Гузеева смущает неприличными позами

Склочные и злые сетевые комментаторы — они же хейтеры, отравляющие жизнь не одной звезды, вышли на новый уровень. Из безобидных интернет-троллей они превратились в армию профессиональных ненавистников, а самые яростные даже вышли в «оффлайн», то есть в реальную жизнь...

Виктория БОНЯ

Звезда «Дома-2» (она же — «телеведущая, бизнесвумен и бьюти-блогер»), за жизнью которой в Инстаграме следят 6,1 млн подписчиков, — одна из самых излюбленных жертв хейтеров. На днях терпение Виктории лопнуло, и она объявила ненавистникам войну.

Виктория Боня.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За что травят:

- За то, что одевает дешевые подделки мировых брендов (в том числе, на «красных дорожках» в Каннах);

- Не занимается воспитанием дочери Анджелины Летиции;

- Охотится на олигархов;

- Лжет о своей роскошной жизни (публикует фото частных самолет, роскошных гостиниц и тп., к которым не имеет отношения).

Как ответила:

Боня потратила целых полгода, чтобы вычислить самых злостных хейтеров, оскорбляющих ее и дочь. И пошла их же путем: опубликовала в соцсетях фотографии ненавистников, призвав подписчиков опозорить этих людей.

- Эти люди не просто пишут гадости в соцсетях, они уже перешли на новый уровень: следят за моим семилетним ребенком, караулят у школы, обзывают ее «жулька», «паразитенок», «макака». Пишут в различные организации, чтобы меня лишили родительских прав, - рассказала знаменитость. - Я пыталась найти их через отдел К (отдел полиции, специализирующийся на преступлениях в Интернете. - Ред.), но там лишь пожали плечами, пришлось обратиться к серьезным людям. Оказалось, что это три взрослые женщины, у которых есть семьи, дети. Живут за границей — во Франции, в Монако, и почему-то люто ненавидят меня и мою семью. Я буду собирать всю возможную информацию об этих людях, чтобы привлечь их к ответу в рамках закона.

Яна РУДКОВСКАЯ

Продюсер Димы Билана и жена фигуриста-олимпийца Евгения Плющенко ведет сразу блога — свой и сына, которого называет Гном Гномыч. На них подписаны 2,7 млн человек.

Яна Рудковская.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За что травят:

- За то, что лишает детства сына-фигуриста («Не мать, а монстр» - самое безобидное высказывание);

- За хвастовство и показуху (платья по цене квартиры, отдых на фешенебельных курортах и тд);

- За слишком короткие и молодежные наряды;

- За фотошоп (одна нога короче другой и тп.).

Как ответила:

За семь лет в Инстаграме Рудковская редко отвечала хейтерам, руководствуясь, также как и Ксения Собчак, принципом: «Собаки лают, караван идет». Но недавно продюсер решила: с нее хватит.

- Теперь буду блокировать любой негатив на своей странице, - предупредила Яна. - Понятно, что среди миллионов подписчиков комментарии 7-10 «диванных сорняков» ничего не значат, но они упорно вылезают почти в каждой публикации, а потом еще СМИ цитируют галлюциногенные умозаключения этих «блогеров». Я за качественную и адекватную аудиторию, которая любит меня такой, какая я есть. И за то, чтобы говорить с подписчиками на одном языке.

Ольга БУЗОВА

Поющая ведущая работает по всем фронтам: выпускает одежду и биткоины, снимается в кино и телешоу, открывает рестораны… За всей этой активностью пристально следят 16,3 млн человек, из которых тысячи каждый день в пух и прах разносят звезду Инстаграма.

За что травят:

- За безграмотность и неуместный юмор (орфографические ошибки, перепутанные цвета российского триколора, шутки про голодание «блокадницы» и тп.);

- Копирование образов западных звезд (Мадонны, Дженифер Лопес и др.);

- Отсутствие вокальных данных/музыкального образования/использование фонограммы;

- Недостатки фигуры («толстые ноги», «отсутствие груди» и тд.).

Как ответила:

Чтобы оградить себя от критики, звезда «Дома-2» не раз шла на крайнюю меру — на время закрывала страницу в Инстаграме, хотя всегда гордилась количеством подписчиков: до недавних пор, пока ее не обогнал Хабиб Нурмагомедов, Оля была №1. Сейчас, когда разрыв с бойцом составляет уже 1 млн человек, Бузова предпочитает оправдываться.

- Доброе утро, я прекрасно себя чувствую, потому что для хорошего настроения, мне не нужно бухать, как некоторые написали под прошлым постом, - написала недавно Бузова в ответ на обвинения в пьянстве. А на вечную претензию о размере груди ответила цитатой великой Коко: - Годы идут, а тема моей груди, или ее отсутствия, как всегда актуальна. Во-первых, мои хорошие, поверьте, не в этом счастье. Во-вторых, «ничто так не старит женщину, как большая грудь. А женщина с маленькой грудью смотрится изящно до старости». Коко Шанель.

Стас КОСТЮШКИН

Экс-участник группы «Чай вдвоем» пока еще не может похвастать миллионной аудиторией — на него подписаны 457 тысяч человек. Зато Костюшкину нет равных в укрощении хейтеров.

Стас КОСТЮШКИН.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За что травят:

- За внешность (глупое выражение лица, морщины и другие возрастные изменения);

- За глупые песни;

- Просто потому что «бесит».

Как ответил:

Для ответов хейтерам Костюшкин завел специальную рубрику - «Вот и поговорили», где безжалостно трроллит критикующих. Вот лишь несколько примеров.

Хейтер: Лучше бы Дмитрия Маликова послушали, чем этого накачанного нарцисса!

Костюшкин: А вот интересно, что вы сказали, если узнали, что автор моих хитов — Дмитрий Маликов?

Хейтер: У Костюшкина как всегда дебиловатое лицо.

Костюшкин: Так он вместо книжек за всю жизнь прочитал всего один комментарий, и тот, к несчастью, был ваш!

Хейтер: Как ты меня бесишь!

Костюшкин: Стерпится-слюбится…

Хейтер: На лицо — старик.

Костюшкин: А вам все юношу подавай! Лицо можно и газеткой прикрыть. Зато тело, какое тело!

Лариса ГУЗЕЕВА

За новостями актрисы и бессменной ведущей «Давай поженимся» в соцсетях следят 1,1 млн подписчиков.

Лариса Гузеева.Фото: Михаил ФРОЛОВ

За что травят:

- Несовершенства внешности (не идет быть блондинкой, располнела, сделала пластическую операцию и тп);

- Неправильное воспитание детей (не может отучить дочь от курения и др.);

Как ответила:

В борьбе с хейтерами артистка за словом в карман не лезет. Вот лишь несколько высказываний некогда кроткой «бесприданницы»: «Детей моих не трогать — огребете!», «Вы дура, не учите меня жить», «Руку вырву вместе с плечом», «Что хочу, то и пишу, злобные ведьмы»… А на днях Гузеева опубликовала в блоге фото в неприличной позе — актриса стоит спиной к молодому человеку, наклонившись вперед.

- Я столько гадостей слышу в свой адрес. Предлагаю разгуляться под этой фотографией, не стесняйтесь, - объявила телесваха, но к своему удивлению услышала больше комплиментов, чем критики.

Алексей ДОЛМАТОВ (ГУФ)

У рэпера в Инстаграме 1,7 млн подписчиков и масса поводов для скандалов.

Алексей ДОЛМАТОВ (ГУФ). Фото: instagram.com/therealguf

За что травят:

- За измены и расставание с Кети Топурией;

- За «заказную» песню о Москве к дню выборов;

- За неосторожные слова о кавказских женщинах и др.

Как ответил:

Похоже, хейтеры делают Гуфа только лучше. У певца, который еще пару лет назад славился своим пофигизмом и хулиганскими выходками, теперь на все один ответ: «извините».

- Я в очередной раз поступил неправильно, - оправдался на днях рэпер за неосторожное выражение «хачухи» в интервью Ксении Собчак. - Этого слова в моем обиходе нет, я хочу принести свои искренние извинения за произнесенное мною слово перед всеми жителями Кавказа, в частности чеченским народом. Никак не хотел задеть ваши чувства… Не должен был я такого говорить, абсолютно неправильно поступил – мужчины так не поступают…

ВОПРОС-РЕБРОМ

Почему звезды не судятся?

- Очень многие знаменитости не пытаются наказать хейтеров по одной-единственной причине: боятся проигрыша, от которого пострадает их репутация, - объясняет Федор Кравченко, управляющий партнер Коллегии медиаюристов. - Полиция в 99% случаев выносит отказ в возбуждении дела об оскорблении, а в суде могут назначить экспертизу, которая не найдет в словах обидчика ничего плохого.

Кроме того, со всеми не пересудишься: одного оштрафуют, на его место придут еще пятеро. И еще один немаловажный фактор — технически очень сложно вывести обидчика на чистую воду. Персональные данные пользователя наши соцсети, например «ВКонтакте» предоставляют лишь по запросу суда или полиции (а не адвокатов), те же данные от зарубежных организаций — Фейсбук, Инстаграм и т.д. - получить и вовсе невозможно.