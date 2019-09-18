"Прыщи и ненастоящее лицо!": дочь разоблачила Викторию Боню

Виктория Боня вместе с дочкой Анджелиной Летицией обживается в Лондоне. Модель старается как можно больше времени проводить с наследницей, чтобы девочке было легче привыкнуть к чужой стране и незнакомой обстановке. Правда, похоже, малышка не из робких.

Анджелина Летиция, которую Виктория Боня родила от ирландского миллионера Алекса Смерфита, - девочка с характером. На днях она вместе с мамой отправилась в небольшое путешествие на машине.

Боня разместила в блоге ролик, в котором семилетняя дочь раскритиковала ее внешность. "У мамы мейкап. Она по-настоящему некрасиво выглядит, ужасно", - заявила девочка. На что Виктория ее спросила: "Все сказала? Ты рада, что твоя мама ужасно выглядит?". Но не стала останавливать съемку.

victoriabonya Вика Боня оконфузилась в мятом желтом платье

В ответ Анджелина показала язык и заявила, дразня родительницу: "Только мейкап. Ненастоящее лицо! Накрасилась, а сама дома плохо выглядит".

Наследница не только поведала о том, какая мама без косметики, но и рассказала, что Боня делает, чтобы выглядеть красиво. Она начала показывать на лице мамы прыщи, которые та спрятала под тональным кремом. "Она накрасила себе ресницы и сделала такую штуку, чтобы они шли до лба. Накрасила губы и обмазала все лицо, чтобы не было видно прыщей, отбелила зубы. А я ничего не делала!", - добавила дочь Бони.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/723057" frameborder="0"></iframe> Вика Боня жалуется на жизнь.

Как выяснилось позднее, поводом столь ехидных шуток со стороны Анджелины стала обида. Оказалось, Виктория не включила любимую музыку дочки.

Кстати, Анджелина не стесняется рассказывать о вещах, которые ее звездная родительница хотела бы скрыть. Так, на отдыхе в Таиланде Боня хвасталась окружающей роскошью. "Больше всего меня умилило, как она вчера сказала: «Здесь такой хороший сервис». Анджелина отметила уровень обслуживания. До сих пор не могу поверить, что такое можно было найти в этой стране! Обязательно посмотрите мой прямой эфир, там я показываю нашу виллу с двумя бассейнами и «плавающей» кроватью!»" - рассказала модель.

Но в какой-то момент девочка заявила, что они не живут в этом шикарном доме. Виктория попыталась оправдаться, но было уже поздно. Подписчики узнали об обмане.