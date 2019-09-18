"Прыщи и ненастоящее лицо!": дочь разоблачила Викторию Боню
Виктория Боня вместе с дочкой Анджелиной Летицией обживается в Лондоне. Модель старается как можно больше времени проводить с наследницей, чтобы девочке было легче привыкнуть к чужой стране и незнакомой обстановке. Правда, похоже, малышка не из робких.
Анджелина Летиция, которую Виктория Боня родила от ирландского миллионера Алекса Смерфита, - девочка с характером. На днях она вместе с мамой отправилась в небольшое путешествие на машине.
Боня разместила в блоге ролик, в котором семилетняя дочь раскритиковала ее внешность. "У мамы мейкап. Она по-настоящему некрасиво выглядит, ужасно", - заявила девочка. На что Виктория ее спросила: "Все сказала? Ты рада, что твоя мама ужасно выглядит?". Но не стала останавливать съемку.
В ответ Анджелина показала язык и заявила, дразня родительницу: "Только мейкап. Ненастоящее лицо! Накрасилась, а сама дома плохо выглядит".
Наследница не только поведала о том, какая мама без косметики, но и рассказала, что Боня делает, чтобы выглядеть красиво. Она начала показывать на лице мамы прыщи, которые та спрятала под тональным кремом. "Она накрасила себе ресницы и сделала такую штуку, чтобы они шли до лба. Накрасила губы и обмазала все лицо, чтобы не было видно прыщей, отбелила зубы. А я ничего не делала!", - добавила дочь Бони.
Вика Боня жалуется на жизнь.
Как выяснилось позднее, поводом столь ехидных шуток со стороны Анджелины стала обида. Оказалось, Виктория не включила любимую музыку дочки.
Кстати, Анджелина не стесняется рассказывать о вещах, которые ее звездная родительница хотела бы скрыть. Так, на отдыхе в Таиланде Боня хвасталась окружающей роскошью. "Больше всего меня умилило, как она вчера сказала: «Здесь такой хороший сервис». Анджелина отметила уровень обслуживания. До сих пор не могу поверить, что такое можно было найти в этой стране! Обязательно посмотрите мой прямой эфир, там я показываю нашу виллу с двумя бассейнами и «плавающей» кроватью!»" - рассказала модель.
Но в какой-то момент девочка заявила, что они не живут в этом шикарном доме. Виктория попыталась оправдаться, но было уже поздно. Подписчики узнали об обмане.
Дочь вывела Боню на чистую воду.
ИСТОЧНИК KP.RU