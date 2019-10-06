Друг Анастасии Заворотнюк сделал важное заявление о состоянии актрисы

Вот уже больше недели нет никаких новостей о состоянии 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк, которая последние несколько месяцев сражается с тяжелой болезнью. И на фоне этого затишья молниеносно распространился слух о смерти актрисы. В одном из интернет-пабликов появился скриншот переписки с якобы сотрудником клиники, где лечилась артистка. «Умерла вчера (5 октября. - Ред.). Информация - 98%», - заявил анонимный источник. И хотя никаких подтверждений предоставлено не было, ресурс поспешил опубликовать непроверенную информацию - ее тут же подхватили соцсети. Поклонники актрисы не находят себе места:

- Пожалуйста, скажите, что это неправда, - пишут фанаты «прекрасной няни».

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной и сыном МайкломФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Директор актрисы Марина Потапова на звонки и сообщения «КП» так и не ответила. А в клинике, где лежала Анастасия (и где неоднократно видели ее родных) ситуацию и вовсе запутали:

- Чтобы узнать о состоянии пациента, назовите, пожалуйста, его дату рождения и кодовое слово, - ответил оператор, однако, услышав дату рождения Заворотнюк, заявил: - Такой пациентки у нас нет.

Из нескольких друзей Анастасии, которые могли бы развеять слухи, лишь один согласился пообщаться, но строго на условиях анонимности.

Анастасия с мужем, фигуристом Петром ЧернышевымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Нас давно попросили ничего не говорить прессе вообще, - ответил друг артистки. - Как можно думать, что она скончалась, если нет официальных заявлений?

- Но их нет уже очень давно, и поклонники не знают, что думать. Если Анастасия жива, почему не сказать об этом, чтобы остановить слухи?

- Да, она жива! На этом все.

Напомним, в августе стало известно, что Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения от онкологического заболевания. Сначала актриса лежала в больнице за границей, но последний месяц находится в Москве под наблюдением врачей частной клиники.

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