2019-10-07T01:05:03+03:00
Звезды

Семья Анастасии Заворотнюк обратилась к публике

Последние слухи о состоянии актрисы напугали россиян
Ольга ЛИБГАРДТ
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Близкие призвали верить только официальной информации о здоровье Анастаси Заворотнюк.Близкие призвали верить только официальной информации о здоровье Анастаси Заворотнюк.Фото: Мила СТРИЖ
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Семья Анастасии Заворотнюк и ее близкие обратились с просьбой прекратить всяческие спекуляции о здоровье актрисы. Они также призвали верить только официальной информации, при этом не пояснили, что имеют ввиду.

"Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ", - заявил концертный директор артистки Стас Христов. По его словам, актриса и ее семья не готовы давать какие-либо официальные комментарии о состоянии Заворотнюк. "Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи", - цитирует Христова НТВ.

Ранее появились сообщения о смерти знаменитости. В одном из интернет-пабликов был размещен скриншот переписки с человеком, который знаком с сотрудником клиники, где лечилась артистка. Никаких подтверждений трагическим новостям предоставлено не было.

Директор звезды Марина Потапова опровергла информацию о смерти Анастасии Заворотнюк, написав лаконичное: "Нет". Примерно в это же время корреспонденту "КП" удалось связаться с другом Анастасии, который пожелал остаться инкогнито. "Как можно думать, что она скончалась, если нет официальных заявлений? Она жива! На этом все", - заявил мужчина.

Стоит отметить, что родственники Заворотнюк принципиально никак не реагировали на слухи о том, что у Анастасии серьезные проблемы со здоровьем. В настоящее время о состоянии звезды ходит много слухов. По некоторым данным, она перенесла вторую операцию. Актриса продолжает оставаться в тяжелом состоянии. При этом за 48-летней артисткой, у которой якобы диагностировали четвертую стадию рака мозга, идет циничная охота. По предварительным данным, Заворотнюк лежит в отдельной палате под круглосуточным наблюдением врачей и охраны.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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