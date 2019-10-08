Сергей Лазарев скрывал дочь от собственной метери

Сергея Лазарева по праву можно назвать самой скрытной звездой российского шоу-бизнеса. О рождении сына он молчал два с половиной года. Дочь прятал целый год. Он не говорил о рождении малышки даже собственной маме.

В конце сентября в эфире шоу "Секрет на миллион" Сергей Лазарев подтвердил рождение дочери Ани. О ее появлении никто не знал, даже мама Валентина. Женщина не сразу узнала, что в семье грядет пополнение. Валентина Викторовна рада наследникам сына и принимает активное участие в ихвоспитании.

"Внуки - мое все, смысл жизни. Помогаю Сереже с ними, хотя он прекрасный папа и сам отлично справляется, лишний раз меня никогда ни о чем не попросит. Может и подгузник поменять, и еду приготовить...", - рассказала Валентина Лазарева.

lazarevsergey Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь!

По ее словам, дети сильно изменили артиста. "Он стал еще более ответственным, взрослым. Всегда торопится домой, сын и дочь - на первом месте. И я любуюсь, наблюдая за их взаимоотношениями", - цитирует женщину "СтарХит".

Ухаживать за пятилетним Никитой и годовалой Аней музыканту также помогают няни. У каждого ребенка она своя. "Никита очень обрадовался, когда узнал, что станет старшим братом. Он чуткий, понимающий и добрый мальчик. Любит наблюдать за Анечкой, приносит ей свои игрушки, аккуратно держит на ручках...", - делится радостью Сергей Лазарев.

Певец подчеркнул, что дочка растет копией своего брата: "Кроха внешне сейчас копия Никиты в годик. Но по характеру более упертая и требовательная".

Аня и Никита появились на свет от разных суррогатных матерей. Но дети - брат и сестра по обоим родителям.