Недвижимость Марка Захарова оценили в 150 миллионов рублей

Выдающийся режиссер, худрук театра «Ленком» не дожил до своего 86-летия двух недель. Мастер оставил после себя богатое творческое наследие. Его фильмы «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен» вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Без Захарова не было бы театра «Ленком». Безусловно, говорить о режиссере в отрыве от его творчества невозможно. Но сегодня мы решили изучить и ту неотъемлемую часть, о которой всегда встает вопрос, когда речь идет о смерти, - наследство.

Что нажил режиссер за свою долгую плодотворную жизнь и кто получит накопления и недвижимость Марка Захарова?

Карикатуры ради заработка

Карьера Марка Захарова началась в 1955 году.

«Осенью 1955 года я подписал распределение в Пермский областной драматический театр, получил подъемные и выехал по месту службы. Мне положили зарплату, поразившую меня своим великолепием, - аж 690 рублей (после хрущевской реформы - аж 69)», - сообщает в своей книге Марк Анатольевич (средняя зарплата тогда была 700 рублей. - Ред.).

Позже он вернется в Москву и поработает в Театре сатиры и ряде других, прежде чем возглавит Театр имени Ленинского комсомола.

Захаров признавался, что ради дополнительного заработка писал юмористические рассказы и даже рисовал карикатуры. Зарплаты режиссера на семью не хватало.

Еще в Перми он женился на актрисе Нине Лапшиновой. 17 июня 1962 года родилась дочка Саша.

«Мы жили очень скромно в крохотной московской квартирке - родители, я, бабушка, мамина мама», - вспоминала дочь Захарова.

4 тысячи за «Мюнхгаузена»

В архиве «Мосфильма» сохранились гонорарные ведомости за фильм Захарова «Тот самый Мюнхгаузен»:

Марк Захаров - 4000 руб. (как режиссер-постановщик и сценарист).

Олег Янковский - 3800 руб.

Инна Чурикова - 2525 руб.

Александр Абдулов - 1874 руб.

Елена Коренева - 1705 руб.

Леонид Броневой - 1350 руб.

Леонид Ярмольник - 436 руб.

При этом средняя зарплата в СССР тогда составляла 120 рублей.

- В 80-е годы гонорары Марка Анатольевича выросли и превышали 5000 рублей, - рассказал «КП» киновед, писатель Федор Раззаков. - А самый большой гонорар Захаров получил за фильм «Убить дракона» - около 10 000 рублей (в 1988 году средняя зарплата в СССР была 250 руб.). Почему? Во-первых, наступила эра кооперативного кино (частного), во-вторых, это была совместная постановка (с ФРГ), а в-третьих, Захаров был еще и автором сценария (с Григорием Гориным).

Но часто снимать фильмы не удавалось из-за занятости в театре. Поэтому в советские годы Марк Захаров не стал миллионером, в отличие, например от Сергея Бондарчука.

- В театре Марку Захарову всегда хорошо платили, но по-разному. В 70-е годы - до 500 рублей как главрежу, а с середины 80-х счет пошел уже на тысячи, - продолжает Федор Раззаков. - Захаров одним из первых (наряду с Юрием Любимовым) стал выпускать так называемые коммерческие спектакли. В советские годы только «Ленкому» власти разрешали ставить рок-оперы. Первым таким спектаклем стал «Тиль» в 1974-м - там звучала рок-музыка. Затем появились «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1976), «Юнона и Авось» (1982). Потом коммерция по-советски плавно перетекла в постсоветскую действительность.

Актеры «Ленкома» тоже пытались приспособиться к рыночным отношениям. Был период, когда Александр Збруев открыл в театре кафе. Прибыль распределялась и в бюджет театра. Из этих денег выплачивались премии артистам и администрации «Ленкома».

Чем владеет?

В наше время доходы Марка Захарова выросли. В декларации о доходах за 2017 год худрук «Ленкома» указал, что заработал 22 977 892 рубля.

При этом, как сообщили «КП» осведомленные источники, на момент смерти на его банковских счетах аккумулировано не менее 15 млн рублей.

Захаров оставил после себя и многомиллионную недвижимость. Это:

- жилой дом в столичном районе Куркино (555,6 кв. м) с земельным участком (3547 кв. м), нынешняя стоимость, по оценкам риэлторов, от 50 млн рублей,

- квартира в Москве на Тверской ул. (103,27 кв. м) - от 100 млн рублей,

- автомобиль Toyota Land Cruiser - от 4 млн рублей.

Итого только недвижимость - более 150 млн рублей.

Авторские отчисления

Отдельной строкой дохода были для Марка Захарова авторские отчисления.

- Почти все спектакли ставил сам Марк Анатольевич. И еще он часто выступал автором сценических версий, - рассказал «КП» директор «Ленкома» Марк Варшавер. - Естественно, он получал за это отчисления по договору с театром. Теперь авторские права унаследует его дочь - Александра Марковна Захарова. - Кстати, ему были положены гонорары как режиссеру-постановщику, но он сам от них отказался.

- У Марка Захарова написаны биографические книги, есть рассказы. Любое издание авторского труда предполагает выплату авторского вознаграждения, - сказал «КП» адвокат Владимир Абакумов. - За книги обычно небольшие авторские - порядка 70 тыс. рублей. Хотя, возможно, гонорар увеличится, если будет эксклюзив. К примеру, если дочь режиссера решит опубликовать письма Захарова, его рукописи. С каждого переиздания книги Захарова она будет получать авторские отчисления. Все зависит от тиража и раскупаемости. Если по сценариям или рассказам Захарова решат снять фильм или поставить спектакль, то по закону должны будут получить разрешение у наследников и выплатить вознаграждение. Почти весь репертуар «Ленкома» - это спектакли Марка Захарова. За каждый показ спектакля тоже идут авторские отчисления, а теперь будут идти наследникам. Это регулярная прибыль. В среднем до 7 процентов от сбора за каждый спектакль идет автору сценария.

- Получит ли дочь Марка Захарова деньги за показ его фильмов?

- Вряд ли, - говорит адвокат по авторскому праву Ирина Тулубьева. - За показ старых фильмов авторам не платят, это не регулировалось законодательством СССР.

Дочь режиссера Александра (на переднем плане) - ведущая актриса театра.

- А за телеспектакли?

- Это зависит от договора между автором и телестудией. Условия у разных каналов разные. И, как правило, точные суммы авторских отчислений - коммерческая тайна.

Марк Захаров не оставил завещания. Он планировал вернуться в театр после больницы и продолжить репетицию своего последнего спектакля «Капкан», для которого сам написал сценарий (и который переделывал 17 раз). Он хотел жить дальше.

ПАМЯТЬ

Театр будет носить его имя

- Театр получит имя своего создателя, - сообщил «КП» директор «Ленкома» Марк Варшавер. - Я уже говорил с руководством города. Решение есть. После 40 дней мы будем это делать.

- Марк Захаров давал какие-то последние распоряжения насчет театра?

- Письменного завещания не было. Но он успел устно высказать дочке Александре Марковне свои пожелания. Сказал, что хотел бы, чтобы Марк Борисович (Варшавер. - Ред.) был после него...

- И вы теперь возглавите театр?

- Департамент культуры предложил мне эту работу. Только упаси бог называть меня худруком. Худрук - это Захаров, великий и гениальный. Я как был директором театра, так им и остаюсь. Должность та же, но с творческими полномочиями - брать на работу актеров, выбирать пьесы, приглашать режиссеров. Сам ставить спектакли я не буду - я не режиссер. Ни один захаровский спектакль не должен уйти из репертуара, потому что каждый его спектакль - это кладезь. Но мы, безусловно, не можем жить только тем репертуаром, который есть.

- Дочь Захарова потеряет свои позиции в театре после смерти отца?

- Нет! Александра Захарова - замечательная артистка, играет в шести спектаклях главные роли. Сейчас мы ей поручили, и она сама очень хочет закончить последний спектакль Марка Анатольевича - «Капкан». И проведет завершающую работу вместе с режиссером Игорем Фокиным, который помогал Марку Анатольевичу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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