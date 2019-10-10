2019-10-10T09:50:17+03:00
Происшествия

В съемной квартире в Химках обнаружены тела двух стюардов

Признаков насильственной смерти нет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трупы направлены в морг для проведения судебно-медицинского исследованияТрупы направлены в морг для проведения судебно-медицинского исследованияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В подмосковных Химках обнаружены трупы двух стюардов одной из российских авиакомпаний. Согласно данным источника kp.ru в правоохранительных органах, погибшими являются уроженцы Башкортостана и Кирова, 29-летний Вадим и 27-летний Антон.

Их тела обнаружили днем в минувшую среду, 9 октября, в съемной квартире по улице Германа Титова. На тот момент молодые люди были мертвы уже около 12 часов. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Трупы направлены в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на свои источники писал также об убийстве девятиклассницы в подмосковной Балашихе. Школьница оскорбила отца своего одноклассника, и юноша в гневе толкнул ее прямо на камни, а потом еще и ударил по голове кирпичом. Тело девочки нашли на следующий день на территории заброшенной воинской части. Теперь убившему ее подростку грозит реальный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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