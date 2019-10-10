2019-10-10T20:33:15+03:00
Общество

Всё ли ты сделал, чтобы твоего ребенка не травили в школе?

Над этим вопросом для родителей размышляет Зинаида Лобанова, мама и автор интернет-паблика про родительство «Планше и Бланманже»
Зинаида ЛОБАНОВАжурналист
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Всё ли ты сделал, чтобы твоего ребенка не травили в школе?Всё ли ты сделал, чтобы твоего ребенка не травили в школе?Фото: Олег УКЛАДОВ
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История про буллинг в московской школе, это где 15-летнего ученика старшие ребята окунули головой в унитаз, сошла со страниц так же стремительно, как были уволены директор той школы и классный руководитель.

Я называю это «эффектом соцсетей». Когда что-то из ряда вон попадает в соцсети, то неравнодушная общественность быстро вооружается клавиатурой и мышкой, чтобы вершить самосуд. У нас каждый знает три вещи: что делать с Донбассом, как играть в футбол и как воспитывать детей. Да, я просто уверена, вы точно знаете ответ хотя бы на один из трех пунктов. Вот начался скандал с той школой и соцсети взорвались: «Уволить! Выгнать! Лагерь-Колыма!». В школе теперь массовые проверки, и все унитазы вычищены до блеска.

Я выскажу непопулярное мнение. Я не снимаю вины в этой истории с родителей пострадавшего мальчика. Ведь оказалось, буллинг (то есть травля) продолжался почти два года.

Как это обычно бывает: сначала насмехаются, потом начинают толкать, форму прятать, обзываться. Пробивают границы, унижают тех, кто позволяет это с собой делать. Дети в подростковом возрасте агрессивны и очень цепко вычленяют то, за что можно схватиться.

Смеются и издеваются над неуверенными.

А неуверенность детей это вина родителей. Взрослые не дают ощущения крепкого и дружелюбного тыла. Дети должны знать: за ними есть Первая Родительская Ударная армия. С песочницы они это должны чувствовать. Мне возразят: не по-пацански жаловаться. Возможно. Но дело родителей дать такую психологическую защиту, чтобы никому в голову не пришло, что над их ребенком можно насмехаться.

Мне очень жаль мальчика, я думаю, он защищался, как мог, раз он рассказывал дома родителям. Жаль, что никто его толком не услышал.

Травля – это не проблема отношений между личностями. Это болезнь группы. Есть множество научно обоснованных примеров того, как зарождается травля. Например, психологический эксперимент в Стэнфордском университете. Исследование было заказано Военно-морским флотом США для того, чтобы объяснить конфликты в морской пехоте.

Участниками стали люди, набранные по объявлению. Группу поделили случайным образом на «заключенных» и «охранников». На базе кафедры психологии была сделана условная «тюрьма». Уже через несколько дней эксперимент вышел из-под контроля, потому что «охранники» настолько вжились в роль, что начали унижать «заключенных», испытывать садистское удовлетворение от процесса. Например, некоторых «заключенных» заставляли мыть туалеты голыми руками; изводили многочасовыми физическими упражнениями; не давали мыться; отказывали в еде. При этом мы помним, что «охранники» - это случайные люди с улицы, они не зарабатывали излишним усердием себе чинов и званий, не выслуживались перед начальством...

В психологии этот эксперимент используют, когда хотят показать, что ситуация влияет на человека больше, нежели внутренние особенности личности. Часто буллинг появляется в той школе, где в целом нездоровые отношения вообще. Есть такое понятие как параллелизм систем. Если завуч грубо разговаривает с учителями, то в этой школе ученики будут больше хамить учителям. Это вещи, которые считываются интуитивно.

Я слышала много историй про то, как сменился педагог в классе и вдруг тот ребенок, который всегда был «паршивой овцой» внезапно стал «лучшим учеником». Никакого чуда, просто пришел другой взрослый и выстроил другие схемы общения.

К сожалению, если ребенок становится объектом буллинга, вариант один: услышать его проблему и менять педагога. Можно, конечно, обратиться к школьному психологу и потребовать поменять атмосферу в классе. И это возможно сделать. Ну, если у вас есть лишний ребенок и вы готовы жертвовать его психическим, а часто и физическим, здоровьем...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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