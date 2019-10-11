Заплаканная Юлия Барановская поделилась бедой в семье

Юлия Барановская активно ведет соцсети, в которых делится с поклонниками фото и видео из путешествий, а также рассказывает о своих детях. Не секрет, что многодетная мама все свое свободное от работы время посвящает наследникам. Но дети могут болеть и травмироваться. Так и произошло со старшим сыном телеведущей Артемом.

Юлия Барановская рассказала о беде, произошедшей в ее семье. Она сообщила, что ее 13-летний сын Артем серьезно травмировался. У мальчика двойной перелом руки со смещением. "Так вот хорошо начинался день прекрасный... А закончился он в больнице", - поведала расстроенная звезда из клиники и попросила пожелать мальчику скорейшего выздоровления.

Сын Юлии Барановской Артем серьезно травмировался.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

baranovskaya_tv Всем спасибо, берегите себя

Выглядела при этом заплаканная звезда неважно. Фанаты обратили внимание на темные круги под глазами у своей любимицы. "Юлия, почему у вас глаза заплаканные?", "Юлечка, не плачьте, детки имеют свойство болеть", "Какая же Вы красавица", "Супермама", "Такая красивая и хорошая семья! Смотришь на вас, и солнечно сразу...", "Юля, не плачьте, Артем поправится", - успокаивали подписчики теледиву.

После визита к врачу Юлия отвезла ребенка домой. "Все поправили, загипсовали, теперь будем восстанавливаться", - рассказала знаменитость в блоге. Из-за происшествия артистка и ее старшие дети не смогли попасть на стадион. Важный футбольный матч Россия - Шотландия за выход в Евро-2020 семейство смотрело дома по телевизору.

baranovskaya_tv Иннуся с Арсением на стадионе, а мы с Артемом и Яной смотрели дома

А вот младший сын Арсений все же побывал на игре. Мальчика взяла с собой подруга телезвезды Инна Жиркова. Супруга футболиста Юрия Жиркова и наследник Барановской отлично провели время и были довольны итоговым счетом 4:0 в пользу российской сборной.

Напомним, от союза Юлии Барановской с Андреем Аршавиным у пары родились трое детей. Сейчас старшему сыну Артему 13 лет, дочери Яне - 11, а младшему Арсению - 6 лет. К слову, Артем давно занимается в детском вокальном ансамбле "Непоседы". Вместе с творческим коллективом мальчик выступал в эфире программы "Мужское и Женское", которую ведут Александр Гордон и его знаменитая мама.