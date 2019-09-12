Юлия Барановская назвала себя женой и показала фото в свадебном платье

Все минувшее лето ходили слухи о свадьбе Юлии Барановской. Меж тем, сама телеведущая на днях сделала заявление, которое вызвало настоящий переполох среди ее самых преданных поклонников.

baranovskaya_tv Барановская назвала себя верной женой

Юлия Барановская разместила в блоге видео из Дагестана. Звезда побывала в древней крепости, расположенной в Дербенте. 34-летняя многодетная мама села на край каменной стены, откуда сбрасывали неверных жен.

"По легенде, отсюда сбрасывали неверных жен. Но я же верная жена, поэтому я упасть отсюда точно не могу, можете за меня не переживать", - сообщила Барановская.

Подписчики тут же начали поздравлять звезду со свадьбой и желать счастья и засыпали ее вопросами: "А чья верная жена?", "Жена - когда женщина в браке","А где ваш муж?", "Счастья тебе, красотка", "Юля, когда успели, вы замужем?", "Юлечка, вы ничего не говорили, поздравляем вас!", "Покажите мужа!".

Однако звезда не стала отвечать поклонникам. Зато через несколько часов разместила фотографию из свадебного салона. "Cкоро...", - интригующе подписала она снимок.

И вновь заставила фолловеров возбудиться: "Вы что выходите замуж?", "Это к свадьбе", "Очень хочется, чтобы Юлечка стала счастливее!", "Юля, красотка", "Царица!", "О, боги!", "Богиня!", "Юля, вы счастливая невеста?", "Вам платье и улыбка к лицу", "Платье крутейшее", "Юля, я даже не знала что ты замуж собираешься. А за кого?", "Юля, вы счастливая невеста?", "Вам платье и улыбка к лицу", "Куколка Барби".

Напомним, Юлия Барановская состояла в долгих отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. В этом союзе родились трое детей - Артем, Яна и Арсений. Однако в 2013 году пара рассталась. Теледива не раз отмечала, что мечтает о простом семейном счастье. При этом она признавалась, что после болезненного разрыва со спортсменом не потеряла веру в любовь.