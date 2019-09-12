2019-09-12T13:56:52+03:00
Звезды

Юлия Барановская назвала себя женой и показала фото в свадебном платье

Телеведущая вызвала переполох своим заявлением
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Напрямую на вопрос о свадьбе Юлия Барановская не ответила. Фото: instagram.com/baranovskaya_tvНапрямую на вопрос о свадьбе Юлия Барановская не ответила. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Изменить размер текста:

Все минувшее лето ходили слухи о свадьбе Юлии Барановской. Меж тем, сама телеведущая на днях сделала заявление, которое вызвало настоящий переполох среди ее самых преданных поклонников.

baranovskaya_tvbaranovskaya_tv
Барановская назвала себя верной женой
11028 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Юлия Барановская разместила в блоге видео из Дагестана. Звезда побывала в древней крепости, расположенной в Дербенте. 34-летняя многодетная мама села на край каменной стены, откуда сбрасывали неверных жен.

"По легенде, отсюда сбрасывали неверных жен. Но я же верная жена, поэтому я упасть отсюда точно не могу, можете за меня не переживать", - сообщила Барановская.

Подписчики тут же начали поздравлять звезду со свадьбой и желать счастья и засыпали ее вопросами: "А чья верная жена?", "Жена - когда женщина в браке","А где ваш муж?", "Счастья тебе, красотка", "Юля, когда успели, вы замужем?", "Юлечка, вы ничего не говорили, поздравляем вас!", "Покажите мужа!".

baranovskaya_tvbaranovskaya_tv
Coming soon...
55771 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако звезда не стала отвечать поклонникам. Зато через несколько часов разместила фотографию из свадебного салона. "Cкоро...", - интригующе подписала она снимок.

И вновь заставила фолловеров возбудиться: "Вы что выходите замуж?", "Это к свадьбе", "Очень хочется, чтобы Юлечка стала счастливее!", "Юля, красотка", "Царица!", "О, боги!", "Богиня!", "Юля, вы счастливая невеста?", "Вам платье и улыбка к лицу", "Платье крутейшее", "Юля, я даже не знала что ты замуж собираешься. А за кого?", "Юля, вы счастливая невеста?", "Вам платье и улыбка к лицу", "Куколка Барби".

Напомним, Юлия Барановская состояла в долгих отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. В этом союзе родились трое детей - Артем, Яна и Арсений. Однако в 2013 году пара рассталась. Теледива не раз отмечала, что мечтает о простом семейном счастье. При этом она признавалась, что после болезненного разрыва со спортсменом не потеряла веру в любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Путин возложил цветы к мемориалу в Ботлихе
В Госдуме призвали отменить приказ о нецелесообразности тушения пожаров
В Госдуме одобрили проект о поиске пропавших людей по геолокации смартфонов
В МИД РФ назвали спекуляцией ситуацию вокруг Смоленкова
На северо-западе Москвы мужчина из-за ревности убил свою жену
Блогер Егор Жуков внесен в перечень экстремистов и террористов
Авторитейлеры опасаются банкротств из-за поправок в закон о защите прав потребителя
Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Украины, которого сам назначил три месяца назад
Путин прилетел в Дагестан по случаю 20-летия разгрома боевиков
В Госдуме предложили включить в МРОТ оплату интернета и гаджета
Названы продукты, способные защитить от рака
Власти Донецка: В ДНР предотвратили взрыв на железной дороге
Пользователи «Вконтакте» больше не смогут размещать пиратские книги
Большинство работодателей против сокращения рабочей недели
Несколько взрывов произошло на складе боеприпасов на Кипре
Путин поздравил дирижера Спивакова с 75-летним юбилеем
Послание в бутылке спасло жизнь трем туристам
В Гидрометцентре предупредили россиян о резком похолодании
МИД РФ: в современных условиях существует риск начала ядерной войны