2019-08-16T18:46:10+03:00
Звезды

"Я дождалась": Юлия Барановская в прозрачном мини-платье исполнила заветную мечту

Многодетная мама поделилась радостью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия БарановскаяЮлия БарановскаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Юлия Барановская плодотворно проводит нынешнее лето. Телеведущая успевает и работать, и отдыхать. Многодетная мама вместе с наследниками только вернулась из Греции. За время отпуска она радовала подписчиков многочисленными фотографиями и видео.

На одном из последних роликов Юлия Барановская своеобразно попрощалась с Халкидики. Звезда, как героиня знаменитого фильма "Титаник", стоит в носовой части катера, раскинув руки. Юля летит навстречу ветру. На ней белое прозрачное мини-платье, которое развевается на ветру.

"Давно хотела сделать такое видео, но все не те «носы корабля» попадались. И все-таки! Я дождалась правильного", - гласит подпись.

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Давно хотела сделать такое видео...
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Звезда экрана посоветовала публике никогда не опускать руки и следовать за мечтой: "Если попадается не то, о чем ты по-настоящему мечтаешь, то это не повод отчаиваться. Надо просто подождать. И пусть все ваши мечты и желания обязательно исполнятся".

Кстати, буквально на днях теледива растрогала публику до слез, разместив в блоге трогательное поздравление по случаю дня рождения младшего сына. Она сопроводила свой рассказ серией снимков. На фото Арсений запечатлен в разные периоды своей жизни.

Кстати, младший наследник Юлии Барановской и Андрея Аршавина является воспитанником школы ФК "Барселона" в России. Будущий спортсменов там обучают по испанской методике. Телеведущая не раз признавалась, что Арсений очень любит футбол и мечтает стать хорошим спортсменом. От союза с Аршавиным телеведущая также воспитывает 13-летнего Артема и 11-летнюю Яну. Наследники много путешествуют, а звездная мама их поддерживает во всех начинаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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