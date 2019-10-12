Украина хочет, чтобы ЕС «дожал» Россию

Украина опускается в трясину разногласий, споров, взаимных обвинений. Наделавший много шума пресс-марафон президента Зеленского, призванный нивелировать страсти, поставленной задачи не решил. Радикальные националисты, «ветераны АТО» вместе с бывшим главой государства Петром Порошенко в воскресенье опять собираются унижать Зеленского на Майдане Незалежности, упрекая в капитуляции за подписание «формулы Штайнмайера». Сторонники Порошенко уже в открытую называют нынешнего президента даже не Зе, а Зельцем. Сам Зеленский вместе со сторонниками не перестает обещать, что прежняя власть ответит за все. Правда, уже не так уверенно, как до и во время выборов.

Дополнительно эффект разорвавшейся бомбы вызвала публикация стенограммы июльского телефонного разговора Зеленского с Трампом. Зеленского не перестают полоскать за тон и содержание разговора на Незалежной. И даже член его команды, новый глава МИД Украины Вадим Пристайко был вынужден признать осложнения в отношениях с Парижем и Берлином после публикации этой беседы.

Протестующие на Майдане Незалежности обвиняют Зеленского в капитуляции за подписание «формулы Штайнмайера»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мне кажется, со стороны наших западных партнеров здесь присутствует несколько преувеличенная эмоциональная составляющая. Обида не вылилась в какие-то радикальные формы, но определенное напряжение все-таки ощущается, - заявил он в интервью агентству «Укринформ», отметив, что не верит, будто «лидеры стран такие тонкожие», и что, по его мнению, в реакции Парижа и Берлина в этой ситуации явно видны «наигранность и определенное желание использовать момент». На взгляд Пристайко, «дипломатия столкнулась с совершенно новой реальностью».

Остается лишь гадать, действительно ли глава МИД Украины такой непонятливый и несообразительный, каким предстает в этих словах, или просто притворяется. Ведь сам же сообщает о «желании использовать момент». Так что, когда фрау Меркель говорит, хоть и намеками», мол, «не подходи ко мне, я обиделась», это означает, что она не хочет иметь с Киевом никаких дел. Что Украина надела ей сверх всякого терпения. В ином случае «тонкая кожа» превращается в слоновью или носорожью.

Правда, есть одна тема, которая объединяет на Украине прошлую власть с нынешней и радикалами-националистами. Это Россия, вернее, борьба с ней. В том же интервью Пристайко пообещал, что на совещании Совета министров ЕС по иностранным делам он призовет «партнеров» к тому, чтобы они «дожали» Россию.

Зеленского упрекают за июльский телефонный разговор с Трампом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения (подписание «формулы Штайнмайера» - прим. авт.) не должны просто зависнуть в воздухе, вы должны подставить плечо и их поддержать. Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться, - заявил он с апломбом.

По всей видимости, никто не объяснил министру иностранных дел Украины, что просто подписание бумажки, не подкрепленное реальными действиями, не является (и не воспринимается никем) каким-либо решением или шагом. Что все это надо подтверждать фактами и делами. А вот с этим у Киева явные проблемы. Несколько дней подряд срываются попытки разведения сил на линии разграничения. Военные и «добровольцы» Украины не подчиняются распоряжениям своего Верховного Главнокомандующего (если, конечно, он действительно отдает такие приказы, а не лжет, играя одновременно за две стороны). Так что, в действительности Украине надо сначала «дожимать» себя. Чтобы не представать на той же международной арене перед своими, как они любят говорить, «партнерами» недееспособным импотентом.

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