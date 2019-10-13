Близкий человек обратился к Паулине Андреевой со словами любви

Паулина Андреева недавно вернулась из свадебного путешествия с супругом Федором Бондарчуком и уже полностью посвятила себя работе. Свой 31-й день рождения актриса провела тихо и без помпы в тесном семейном кругу. Звезда экрана выросла в многодетной семье. Два брата знаменитости - Игорь и Борис - трогательно поздравили близкого им человека с праздником.

12 октября Паулине Андреевой исполнился 31 год. Ее родные младшие не остались в стороне от этого знаменательного события и оставили в соцсетях очень личные и нежные высказывания в адрес своей сестры.

И если Борис был краток - он просто поздравил сестру: "Люблю, обнимаю и горжусь", сопроводив подпись фотографией Паулины в свадебном платье.

andreev_igor Считается, что счастье любит тишину

То Игорь обратился к Паулине Андреевой со словами любви. "Просто я хочу сказать, что я очень сильно тебя люблю, восхищаюсь тобой, как женщиной, сестрой, актрисой. И хочу пожелать тебе, чтобы ты наслаждалась своим счастьем, которое ты заслуживаешь, как никто другой. А я рядом, если что. Твой брат. С днем рождения, Поля!", - написал Игорь.

Кстати, молодой человек, с которым Паулину разделяет шесть лет разницы, решил пойти по стопам родственницы и стать актером. В 2018 году он закончил учебу в РГИСИ и сейчас служит в Драматическом театре им. В.Ф. Комиссаржевской.

andreev_igor Паулина Андреева с папой и братьями

Напомним, актриса вышла замуж за режиссера 17 сентября. Свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука, похоже, войдет в историю светской хроники как самое закрытое событие года. Новобрачные и гости показали чудеса конспирации, перемещаясь по Петербургу как заправские шпионы. Да и фотографий с торжества - кот наплакал. Именитый режиссер изначально попросил гостей не вести видео- и фотосъемку. Паулина и Федор отправились под венец в Юсуповскомдворце. На сцене домашнего театра состоялась торжественная регистрация брака 52-летнего режиссера и 30-летней актрисы. Они держались за руки и не сводили друг с друга влюбленных глаз. Обручальные кольца молодые выбрали без увесистых каратников. Паулина не любит украшения, которое оттягивают руку.

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