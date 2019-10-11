Михаил Хачатурян стрелял в одну из дочерей

Крестина, Мария и Ангелина Хачатурян летом прошлого года убили собственного отца . Драмой закончилось годы издевательств, сексуального насилия и избиений, которые сносили девочки от горе-родителя. Но судить их будут не за превышение самообороны, а по тяжкой статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Сейчас расследование завершено и стороны знакомятся с результатами экспертиз и другими материалами уголовного дела.

В числе улик — многочисленные видео. На них папаша не церемонится с дочками. Мы публикуем еще один ролик, который девочки сняли за несколько месяцев до случившейся трагедии. Кадры сделаны на загородной базе отдыха. С собой Михаил прихватил коллекцию оружия.

В кадре Михаил, в расстегнутой рубашке. Одной рукой он держит за уздечку лошадь, в другой руке — пистолет, из брюк торчит внушительного размера нож. Но это не весь арсенал. Через мгновение в кадре появляется револьвер и дробовик. Михаил хвастается оружием сотруднику турбазы, который охотно разглядывает стволы.

- Дай посмотрю!

- На. Не бойся. А это патроны. Револьвер сам не стреляет, - объясняет Михаил Хачатурян.

Уже после смерти оружие было обнаружено в квартире Михаила Хачатуряна. Разрешение было лишь на часть из арсенала. Если верить показаниям сестер, отец неоднократно применял пистолеты против них. К примеру, мог ударить рукояткой по голове, и даже выстрелить.

- В 2016-м году он выстрелил из пневматического пистолета в Крестину. Пуля попала в ногу. Обращаться за медицинской помощью, дочери он запретил, - рассказал «КП» адвокат Крестины Алексей Липцер.

Во время допроса Крестина даже не смогла объяснить, за что в нее стрелял отец. По словам девушки, все наказания были спонтанными и для агрессии Михаилу не нужен был какой-либо повод.

Дойдет ли громкое уголовное дело до суда, решит прокуратура. Уже в ближайшее время материалы поступят на утверждение. Дело могут переквалифицировать на более мягкую статью, направить на доследствие, или передать для рассмотрения в суд. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737241" frameborder="0"></iframe> Михаил Хачатурян оружие любил больше, чем дочек.

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