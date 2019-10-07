Разбитому инсультом Борису Моисееву стало хуже

Последние несколько лет Борис Моисеев не выступает на сцене и не появляется на публике. Перенесший два инсульта 65-летний певец так до сих пор и не восстановился. А не так давно появились слухи о том, что состояние здоровья всенародного любимца резко ухудшилось.

Так, интернет-паблик "НеМалахов" сообщил, что Борису Моисееву стало хуже. Артист частично не реагирует на речь, а в окружении звезды боятся нового инсульта. Мол, Бориса привезли из Юрмалы в Москву. он живет в квартире в центре столицы. Примерная стоимость которой - около 25 млн рублей.

Бывший концертный директор исполнителя хита "Голубая Луна" Виталий Фроликов, который, по некоторым данным, следит за здоровьем артиста, частично подтвердил информацию о том, что у Моисеева проблемы со здороьем. "Он вообще не работает последние года два или даже три. Все это связано со здоровьем", - цитирует его Nation News.

В последний раз Моисеева видели в Юрмале во время юбилейного музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2019". Тогда публика отметила болезненный вид артиста. С тех пор о Моисееве - ни слуху ни духу. В его блоге нет свежих фото.

"У него все в обычном режиме. Ему не лучше и не хуже. Борис встретил день рождения в Майами и провел целый месяц у Лаймы Вайкуле. Касательно проблем с речью: это старая история, факты десятилетней давности. Так что все стабильно, его состояние не меняется", - отметил, в свою очередь, арт-директор звезды Сергей Горох.

В интервью Teleprogramma.pro Сергей рассказал, что состояние Бориса медики оценивают как стабильное. "Сейчас находится в Москве", - поспешил успокоить нас Горох.

Также официальный представитель опроверг слухи о том, что Моисеев испытывает финансовые трудности. "У него есть недвижимость в Болгарии, Юрмале, Москве. Он ничего не собирается продавать, все у него в порядке в этом смысле", - заверил арт-директор и попросил не трепать нервы Борису Моисееву.