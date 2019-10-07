2019-10-07T16:16:06+03:00
Звезды

Разбитому инсультом Борису Моисееву стало хуже

Слухи о здоровье певца вызывают тревогу
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Борис Моисеев в Юрмале в кругу друзей, июль 2019 года. Фото: instagram.com/bmoiseevproБорис Моисеев в Юрмале в кругу друзей, июль 2019 года. Фото: instagram.com/bmoiseevpro
Изменить размер текста:

Последние несколько лет Борис Моисеев не выступает на сцене и не появляется на публике. Перенесший два инсульта 65-летний певец так до сих пор и не восстановился. А не так давно появились слухи о том, что состояние здоровья всенародного любимца резко ухудшилось.

Так, интернет-паблик "НеМалахов" сообщил, что Борису Моисееву стало хуже. Артист частично не реагирует на речь, а в окружении звезды боятся нового инсульта. Мол, Бориса привезли из Юрмалы в Москву. он живет в квартире в центре столицы. Примерная стоимость которой - около 25 млн рублей.

Бывший концертный директор исполнителя хита "Голубая Луна" Виталий Фроликов, который, по некоторым данным, следит за здоровьем артиста, частично подтвердил информацию о том, что у Моисеева проблемы со здороьем. "Он вообще не работает последние года два или даже три. Все это связано со здоровьем", - цитирует его Nation News.

В последний раз Моисеева видели в Юрмале во время юбилейного музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2019". Тогда публика отметила болезненный вид артиста. С тех пор о Моисееве - ни слуху ни духу. В его блоге нет свежих фото.

"У него все в обычном режиме. Ему не лучше и не хуже. Борис встретил день рождения в Майами и провел целый месяц у Лаймы Вайкуле. Касательно проблем с речью: это старая история, факты десятилетней давности. Так что все стабильно, его состояние не меняется", - отметил, в свою очередь, арт-директор звезды Сергей Горох.

В интервью Teleprogramma.pro Сергей рассказал, что состояние Бориса медики оценивают как стабильное. "Сейчас находится в Москве", - поспешил успокоить нас Горох.

Также официальный представитель опроверг слухи о том, что Моисеев испытывает финансовые трудности. "У него есть недвижимость в Болгарии, Юрмале, Москве. Он ничего не собирается продавать, все у него в порядке в этом смысле", - заверил арт-директор и попросил не трепать нервы Борису Моисееву.

Тяжелобольной Моисеев тоскует по сцене.Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борис Моисеев: досье KP.RU »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Госдуме планируют принять меры после допроса депутата Юмашевой в США
Преемник Могерини выступил за сохранение антироссийских санкций
В Госдуме прокомментировали слова США об опасности «Северного потока-2» для Европы
"На тройку с плюсом": Бастрыкин оценил работу следственного комитета
Актера из сериала "Кухня" ограбили в Москве
National Interest назвал пять самых "смертоносных" российских танков
США проведут крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу
У берегов Италии затонуло судно: погибли не менее 13 мигрантов
В Кремле рассчитывают, что Турция будет соблюдать целостность Сирии
Картина "Мона Лиза" вернулась на свое обычное место в Лувре
«Мне даже не стыдно»: Американка придумала способ успокоить дочерей и прославилась в Сети
Трамп: США пора выйти из "нелепых и бесконечных войн" в Сирии
Министр США: «Северный поток — 2» станет для Европы «сокрушительным ударом»