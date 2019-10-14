Божена Рынска собирает приданое дочери: «Приму в дар одежду для малышей»

44-летняя Божена Рынска справляется с депрессией после смерти мужа. Игорь Малашенко и Божена четыре года с помощью процедуры ЭКО пытались завести ребенка, но безрезультатно. После смерти Малашенко вдова решила использовать все шансы на материнство.

«У нас суррогатная мать последовательно сбрасывала эмбрионы. Остались замороженные еще. Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз...» - Божена не скрывала, что попытки стать матерью давались ей непросто.

Уже летом (спустя несколько месяцев после смерти Игоря Малашенко) подсадка эмбрионов суррогатной матери прошла успешно. В начале 2020 года у Божены родится дочь - Евгения Игоревна Малашенко.

На днях Божена обратилась к своим подписчикам в социальных сетях: «Наверняка у вас у многих повырастали малыши. Так вот, я с удовольствием приму в дар одежду для малышей от месяца до трех. Если кто-то из стульчика для кормления вырос - тоже я вас избавлю от него. Давайте, воспитаем и вырастим Игоревну всем фейсбуком. Дочь полка, зачеркнуто, фейсбука...»

Тут же нашелся стульчик, итальянская ванна для купания, неравнодушные мамы из Америки и нашей столицы насобирали пакеты с вещами для Жени Малашенко - в ближайшие дни Божена заберет приданое для дочери, а что-то привезут позже из-за границы.

Игорь Малашенко и Божена четыре года с помощью процедуры ЭКО пытались завести ребенкаФото: Михаил ФРОЛОВ

После рождения девочки, Божена мечтала бы переехать в Израиль, но боится, что на это просто не хватит денег. Недавно вдова Малашенко получила гражданство Израиля. Но снимать жилье, обеспечивать быт себе и ребенку в Израиле, стоит немалых денег. Поэтому переезд зависит от итогов суда по разделу имущества, который будет проходить в Америке. Получит ли Божена с помощью дочери часть наследства Малашенко или нет? Пока неизвестно.

В завещании Игоря Малашенко его вторая жена Божена Рынска никак не было упомянута. Все достается первой жене и их общим детям: двум дочерям и сыну. Хотя по словам Божены Рынски Малашенко обещал откорректировать завещание в ее пользу, но не сделал этого. По завещанию на всех детей Малашенко также распространяется доля траста. Божена будет бороться в американском суде за то, чтобы ее дочь получила часть из этого траста. Выиграть суд будет сложно, так как у первой семьи Малашенко очень сильные адвокаты.

Но Божена настроена решительно бороться за часть наследства. Состояние Игоря Малашенко оценивается в $15 млн. По оценкам экспертов дочь Малашенко и Божены, которую сейчас вынашивает суррогатная мама, может получить около $2 млн.

Божена борется не только с первой женой Малашенко, но и с депрессией. «Если я не выживу и депрессия добьет меня, у девочки уже есть очень сильный покровитель, давний друг Игоря», - заявила вдова в интервью.

Божена рассказывает, что у Игоря она жила «довольно скромно» - максимум на $2500 долларов (160 тыс.руб.) в месяц. Сейчас же приходится экономить и распродавать антиквариат, кроме того, Божена уволила шофера, ограничила себя в покупках вещей. Малашенко подарил Божене квартиру своего отца, также ранее она получила квартиру на Патриарших прудах. Одну из квартир она намеревалась сдавать.

Много сил тратит Божена Рынска на борьбу с первой женой Малашенко: сейчас подала иск, чтобы запретить ей появляться в доме Игоря в коттеджном поселке Чигасово: «Будем щемить, как она щемила и загоняла в угол Игоря. Пусть на своей шкуре почувствует, что такое, когда человека изматывают судами...»

Свои квартиры Божена уже завещала ребенку, который скоро родится. «В последние месяцы я, понятно почему, очень много читаю на тему загробной жизни, тонкого мира. Мне бы очень хотелось, чтобы там что-то было», - грустит по мужу Божена. Подписчики подбадривают Божену: мол, когда родится дочь будет некогда предаваться грустным мыслям.

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