2019-10-15T01:40:31+03:00
Звезды

Обиду копил годами: сын отрекся от Брэда Питта

Анджелина Джоли не в силах что-либо изменить
Ольга ЛИБГАРДТ
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Обиду копил годами: сын отрекся от Брэда ПиттаОбиду копил годами: сын отрекся от Брэда ПиттаФото: REUTERS
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Отношения Брэда Питта и старшего сына Мэддокса до недавнего времени оставались весьма напряженными. Ведь именно 18-летний парень стал причиной развода актера с Анджелиной Джоли. Но если раньше артист предпринимал попытки наладить общение с наследником, то теперь это не представляется возможным

Брэд Питт окончательно потерял приемного сына Мэддокса. Молодой человек отрекся от 55-летнего отца и ничего не хочет слышать о своем звездном родителе. Как сообщили Брэду, сын признался в этом своим друзьям. "Для Брэда это огромная потеря. Он ужасно переживает, но не может ничего с этим поделать", - сообщили в окружении голливудского актера.

44-летняя Анджелина Джоли пыталась примерить отца и сына, но юноша категорически против. Это буквально убивает Питта. "Мэддокс не реагирует на уговоры матери. Его буквально трясет от упоминания имени отца", - отметил инсайдер в интервью The Daily Mail.

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Мэддокс всегда был привязан к Джоли
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Напомним, Мэддокс всегда был больше привязан к Джоли. И это не удивительно. Он усыновлен Анджелиной в Камбодже в марте 2002 года. Тогда актриса еще не была в отношениях с Брэдом. Питт стал отцом парню несколько лет спустя, усыновив его.

Именно Мэддокс в какой-то степени подтолкнул свою мать к началу бракоразводного процесса. Обиду на Брэда парень копил годами. В итоге разногласия в вопросах воспитания мальчика стали причиной развода Питта и Джоли. Актриса обвинила супруга в жестоком обращении с ребенком после жуткой ссоры Питта и Мэддокса на борту лайнера в 2016 году, когда семейство возвращалось из Франции в Лос-Анджелес. Конфликт удалось заснять папарацци.

Сейчас бракоразводный процесс продолжается. Экс-супруги делят имущество и решают вопрос с опекой над детьми. Одним из главных камней преткновения в споре является винодельня Miraval, которую пара купила в 2011 году с намерением в конечном итоге передать ее своим шестерым детям. В замке Мираваль на юге Франции в 2014 году состоялась свадьба бывшей голливудской пары.

Анджелина Джоли: от бунтарки до настоящей леди.Анджелина Джоли - одна из «самых обожаемых женщин в мире». Как думаете, за что так любят актрису?

ИСТОЧНИК KP.RU

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