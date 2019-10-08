Дочь Анджелины Джоли напугала странным поведением

Анджелина Джоли продолжает мировой промотур с картиной "Малефисента: Владычица тьмы". На премьеру в Риме голливудская звезда привела двух старших дочерей: 13-летнюю Шайло и 14-летнюю Захару.

Анджелина Джоли в буквальном смысле блистала на красной дорожке. Для выхода в свет она выбрала мерцающее черное платье в пол. Захара надела вечернее платье с оттенком зеленого и эффектом омбре, а Шайло легко можно было спутаться с мальчиком. Она появилась перед фотографами в куртке-бомбере, черных джинсах и кедах.

Впрочем, именно Шайло и привлекла к себе внимание. И не столько одеждой, сколько довольно странным поведением. Скрюченная то ли от боли (хотя девочка улыбалась во все 32 зуба), то ли от стеснения перед камерами (хотя, пора бы уже привыкнуть - вся жизнь с пеленок в объективе папарацци), средняя дочь Джоли все время пыталась прикрыть рукой причинное место, как это делают обычно футболисты во время пробития пенальти.

joliepittthoughts Анджелина Джоли с дочерьми Шайло и Захарой вышла на красную дорожку на премьере "Малефисенты" 2"

А. возможно, причиной стали гормоны. Говорят, ребенок готовится к операции по смене пола, поэтому принимает лекарства, чтобы изменить внешность в соответствии со своей идентификацией. Шайло с трех лет носит мальчишескую одежду и коротко стрижется. В девять лет она потребовала называть ее Джоном.

Биологический первенец Брэда Питта и Джоли хочет выглядеть более мужественно. Судя по видео с премьеры фильма, ему это вполне удается. "Она решила быть мальчиком, - не раз говорила по этому поводу Энджи. - Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать. Она должна найти свое место".

Меж тем, Анджелина Джоли сделала промотур "Малефисенты 2" своим семейным делом. Дети уже несколько раз сопровождали ее на премьерах по всему миру. В полном составе, вшестером, они присоединились к маме на презентации диснеевской ленты в Лос-Анджелесе. А на недавней премьере в Японии Джоли сопровождали Захара и Мэддокс.