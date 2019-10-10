Анджелину Джоли подвела накладная грудь

Европейская премьера фильма "Малефисенты: Владычицы тьмы", в котором главную роль исполнила Анджелина Джоли, ознаменовалась конфузом звезды на красной дорожке. Голливудская знаменитость надела платье с накладным бюстом, который просто бросался в глаза.

Анджелина Джоли по праву считается одной из самых соблазнительных женщин мира. В свои 44 года она снимается обнаженной, а на светских раута блистает в роскошных нарядах. Однако на днях эффектное платье сыграло с актрисой злую шутку.

На европейской премьере "Малефисенты" Джоли появилась в роскошном платье-бюстье Versace любимого черного цвета с огромным твердым лифом. Однако этот лиф в итоге и подвел звезду. Мало того что визуально он увеличил бюст звезды вдвое, но и совершенно неестественно выпирал.

Обыватели сразу зашушукались. Мол, Энджи нацепила накладную грудь не по размеру.

Благодаря искусственно добавленному объему и без того красивая фигура Джоли выглядела еще более сексуально. Платье подчеркивало осиную талию многоденой матери и изящные бедра. Правда, лиф платья отходит от груди на несколько сантиметров.

Справедливости ради напомним, что в 2013 году Анджелина Джоли сделала мастэктомию. Дело в том, что актриса не хочет повторить судьбу матери Маршелин Бертран, скончавшейся от рака. Анджелина решилась на удаление груди после того, как узнала, что вероятность рака у нее достаточно высока и составляет 87%. Генетики выяснили, что знаменитость является носителем гена BRCA1, при котором часто развиваются онкологические заболевания. Операцию ей сделали в онкологическом центре "Розовый лотос". Все это время актриса продолжала работать. Сейчас вероятность рака груди у Анджелины Джоли снизилась до 5%.