2019-10-15T09:27:29+03:00
В мире

Турция получала от ЕС по 3 млрд евро в год «на беженцев». В Бундестаге после вторжения в Курдистан требуют снять её с финансирования

Об этом «КП» рассказал немецкий депутат Пётр Быстрон
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Сирийский подросток выглядывает из окна лагеря беженцев, Турция.Сирийский подросток выглядывает из окна лагеря беженцев, Турция.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Операция Турции в Сирийском Курдистане привела к неожиданному результату — в Бундестаге потребовали снять потомков османов с европейского финансирования. Напомним, согласно «Договору о беженцах» между Анкарой и Брюсселем, последний выплачивает юго-восточной соседке по три миллиарда евро ежегодно — с тем, чтобы турки хоть как-то сдерживали потоки мигрантов, бегущих в Европу из-за войны в Сирии. Например, обустраивали для них лагеря размещения на своей территории в Малой Азии.

Однако, как сообщил «КП» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Пётр Быстрон, теперь данной практике следует положить конец:

- Эти астрономические суммы берутся из кармана немецкого налогоплательщика, с тем, чтобы Анкара могла поддерживать крупнейшую в Европе армию*, предъявлять территориальные претензии к Греции, Сирии и Ираку**, а ныне развязать жестокую военную агрессию против курдских мирных жителей в Северной Сирии, — полагает Быстрон.ФРГ и ЕС должны немедленно прекратить все выплаты Турции (например, только по программе «ассоциации с ЕС» в 2007-2020 годах ей сверх того должно было быть перечислено 9 млрд евро).

Лагерь сирийских беженцев в Низипе, Турция. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лагерь сирийских беженцев в Низипе, Турция.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также, по мнению депутата, странам ЕС и, прежде всего, Германии «следует инвестировать эти деньги в усиление охраны собственных границ… Либо признать себя виновными в поддержке военных преступлений Турции против курдов».

В свою очередь, как неоднократно заявляли на страницах «КП» турецкие политологи, операция в Северной Сирии направлена не против мирных курдов, а против организации «Рабочая партия Курдистана», которую обе страны-соседки считают террористической.

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

* Формально крупнейшей военной группировкой в Европе является российская. Численность только Западного военного округа РФ, непосредственно граничащего с ЕС, составляет порядка 400 тыс. человек. С другой стороны, Москва и не получает от Брюсселя таких сумм, как Анкара. Поэтому, если брать именно «околоевросоюзные» страны (Турция является «ассоциированным членом» этого образования ещё с 1964 года), то её армия действительно крупнейшая: 510 тыс. чел. постоянного состава, или вдвое больше, считая резервистов. «Евроконкуренты» отстают с большим отрывом: действующая украинская армия — 255 тыс. чел., немецкая — 186,5 тыс. чел.

** В 2016 году глава Турции Реджеп Тейип Эрдоган публично заявил:

- В сердце каждого османа находятся Салоники, Алеппо, Мосул, Варна, Батуми (города в Греции, Сирии, Ираке, Болгарии и Грузии соответственно — прим. ред.).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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