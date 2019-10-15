2019-10-15T15:23:06+03:00
Звезды

Дочери Любови Успенской нужна новая операция

Сейчас 29-летняя наследница королевы шансона находится в Таиланде
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любовь Успенская постоянно говорит, что дочь Татьяна является ее главной радостью в жизни.Любовь Успенская постоянно говорит, что дочь Татьяна является ее главной радостью в жизни.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Любовь Успенская отправила свою единственную дочь Татьяну на реабилитацию в Таиланд. В ближайшее время девушка вернется в Москву, чтобы вновь лечь под нож хирургов. Наследница королевы шансона нуждается в повторной операции.

65-летняя Любовь Успенская постоянно говорит, что дочь Татьяна является ее главной радостью в жизни. Когда в прошлом году наследница упала с велосипеда, сломала челюсть в двух местах и лишилась пяти зубов, артистка бросила все дела и помчалась спасать наследницу в Коста-Рику, где и произошла беда.

Основной удар от падения с велосипеда пришелся на лицо Татьяны. Три зуба нижних девушки ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать десну, потому что начался абсцесс. Дочка Успенской перенесла несколько операций в Швейцарии. Певица не жалела средств на реабилитацию ребенка в лучших клиниках мира.

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Сейчас Татьяна Плаксина чувствует себя лучше
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Сейчас 29-летняя наследница Успенской чувствует себя лучше, но до полного выздоровления далеко. Певица пожаловалась: процесс реабилитации идет не так быстро, как ей хотелось бы. Звездная мама специально отправила дочь в Таиланд, где, по ее мнению, легче проходит процесс восстановления организма.

"Мы рассчитывали еще на год лечения. Я очень скучаю по ней и хочу ее увидеть. Мы перевезли Таню в Таиланд, чтобы быстрее все заживало - там ведь климат другой. Скоро Таня приедет в Москву, здесь ей сделают еще одну операцию. Надеюсь, что за полгода она полностью восстановит здоровье", - рассказала артистка в эфире программы "Ты не поверишь!".

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Дочь Успенской рисует картины, играет на фортепиано, увлекается духовными практиками и йогой. А недавно она запела
1045 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В Азии Таня занимается творчеством. Дочь Успенской рисует абстрактные картины, делает скульптуры, а также увлекается музыкой. "Таня прекрасно поет. Мне ее не стыдно представить зрителю и вывести на сцену. Думаю, она еще превзойдет меня в музыкальном плане", - призналась Любовь Залмановна. Она уже несколько раз выступала вместе с дочерью, чем вызывала неописуемый восторг публики. Однако из-за травмы девушке пришлось отложить творческие планы и заняться здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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