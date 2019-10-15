2019-10-15T17:50:13+03:00
Звезды

Саша Савельева в бикини показала фигуру после родов

Саша Савельева и Кирилл Сафонов отдыхают в Израиле с сыном Леоном
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сейчас Савельева всю себя посвящает наследнику. Ради него она ушла из группы, в составе которой выступала со дня основания.Сейчас Савельева всю себя посвящает наследнику. Ради него она ушла из группы, в составе которой выступала со дня основания.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Саша Савельева вместе с супругом решила отдохнуть от московской суеты и задержаться в Израиле, куда пара прилетела в начале октября на свадьбу к старшей дочери Кирилла Сафонова. Певица проводит время с семьей на курорте Эйн-Бокек.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели в Израиль с сыном Леоном. Это первая поездка малыша за границу. После свадьбы, которую праздновали несколько дней, звездное семейство решило насладиться теплым морем и ласковым солнцем.

Саша и Кирилл остановились в отеле, расположенном на берегу Мертвого моря. Первое время бывшая солистка группы "Фабрика" устраивала прогулки с сыном по побережью. Однако на днях решила искупалась.

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Мертвое море
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35-летняя Савельева опубликовала снимок, на котором запечатлена в бикини. Саша позировала в воде, демонстрируя идеальную фигуру после родов. Своего первенца исполнительница родила в марте 2019 года и, судя по снимку, находится в прекрасной форме. Певица сфотографировалась без макияжа, что только подчеркнуло ее натуральную красоту. Звездной блондинке невероятно идет легкий загар.

"Мертвое море - лучшее место, где можно отстирать московский смог", - написала артистка под фото. Поклонники восхитились ее фигурой. "Настоящая красавица", "Мертвое море обладает какой-то невероятной притягательностью", "Статуэточка", "Секси", "Санька - красотка!", "Красивая Саша", "Саша, как вам удалось так быстро избавиться от лишних килограммов?", - пишут фолловеры.

Напомним, Леон появился на свет 27 марта. Саша призналась, что хочет дать себе время восстановиться после родов, которые, к слову, были нелегкими. "К сожалению, моим мечтам о легких родах не суждено было сбыться. На последних неделях беременности внезапно сильно поднялось давление, появилась угроза жизни - и моей, и ребенка. Врачи попытались стабилизировать мое состояние, но не вышло. Пришлось экстренно рожать. К счастью, все обошлось", - призналась исполнительница.

Кстати, Сафонов вместе с женой ушел в декретный отпуск. Сын стал долгожданным ребенком артистов, которые состоят в браке более девяти лет. Сейчас Савельева всю себя посвящает наследнику. Ради него она ушла из группы, в составе которой выступала со дня основания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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