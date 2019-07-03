2019-07-03T14:07:41+03:00
Звезды

Саша Савельева показала идеальную фигуру в нижнем белье после родов

35-летняя певица поделилась откровенным фото
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Саша Савельева.Певица Саша Савельева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Певица Саша Савельева восхитила поклонников. Бывшая солистка группы "Фабрика" решилась опубликовать фотографию, на которой предстала в нижнем белье. И это спустя три месяца после родов.

"Похолодало... Чем спасаетесь?", - подписала снимок Саша Савельева. Молодая мама находится в отличной форме - судя по фото, артистка совсем не поправилась. В кадре 35-летняя звезда позирует в черном комплекте нижнего белья и вязаном кардигане.

sasha_savelievasasha_savelieva
Похолодало...
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Поклонники выразили свое восхищение тем, как быстро Саша Савельева вошла в форму. Многие отмечают, что супруга актера Кирилла Сафонова прекрасно выглядит. Одной из тех, кто оставил комментарий, стала и Виктория Дайнеко. "Саша, сейчас уже стало жарко", - заявила она и поставила несколько восторженных смайликов.

Напомним, Саша Савельева родила сына 27 марта 2019 года. Певица до последнего пыталась скрыть беременность. Лишь в феврале появилось неоспоримое доказательство, что Саша в положении. В соцсетях было опубликовано видео, на котором можно было отчетливо разглядеть округлившийся живот звезды. 9 апреля Савельева опубликовала фотографию с сыном и официально подтвердила, что впервые стала мамой. Позже имя наследника рассекретил 46-летний отец. Звездная чета назвала малыша Леоном.

В конце июня Саша рассказывала, что не придерживается диеты для кормящих мам. Певица заявила, что не отказывает себе в сладостях. "Мамочки могут есть все, даже клубнику и шоколад. Конечно, за исключением индивидуальных особенностей", - отметила звезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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