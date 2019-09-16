2019-09-16T23:44:42+03:00
Звезды

"Не удалось стабилизировать состояние": врачи вызвали экстренные роды у Саши Савельевой

Певица рассказала, как чуть не потеряла ребенка и не умерла сама
Ольга ЛИБГАРДТ
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Саша Савельева родила сына Леона 27 марта в одной из московских клиникСаша Савельева родила сына Леона 27 марта в одной из московских клиникФото: Иван ВИСЛОВ
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Саша Савельева едва не умела во время беременности. Певица впервые рассказала о том, что ей искусственно вызывали роды из-за угрозы ее жизни и ребенка. В итоге первенец 35-летней артистки родился недоношенным.

Саша Савельева родила сына Леона 27 марта в одной из московских клиник. На последних неделях беременности у нее резко поднялось давление. "Появилась угроза жизни - и моей, и ребенка. Врачи попытались помочь. Но не удалось стабилизировать состояние. Я не доходила до конца срока. Медики вызвали экстренные роды", - разоткровенничалась исполнительница в интервью Hello!.

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В итоге сын певицы появился на свет раньше срока. Несколько дней мама и малыш находились под присмотром специалистов в больнице. "Нас немного подержали в роддоме, чтобы убедиться, что все хорошо, и отпустили с наказом больше отдыхать", - рассказала Саша.

По словам Саши, ее супруг Кирилл Сафонов хотел, чтобы ребенок родился в Израиле. Актер является гражданином этой страны. Но певица решила рожать в России.

Сейчас малыш быстро растет, у него хороший аппетит. Саша и Кирилл полностью сосредоточены на сыне. Актер даже ушел в декретный отпуск. Артистка признается, что ее муж трепетно заботится о наследнике. "Все время выбирает музыку, включает ее Леону, сам поет народные песни перед младенцем", - смеется Саша.

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По ее словам, у Леона очень осознанный взгляд. "Переворачивается, пытается ползти. Он парень с характером. Но с ним можно договориться, он не капризный", - поделилась бывшая солистка группы "Фабрика".

Савельева также сообщила, что первые пять лет брака не была готова к беременности. А потом не могла забеременеть из-за стресса и напряженного графика работы.

Напомним, Саша Савельева и 46-летний Кирилл Сафонов вместе более девяти лет. Певица и актер поженились 17 апреля 2010 года в столичной усадьбе Царицыно в присутствии лишь самых близких людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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