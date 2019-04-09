Саша Савельева показала новорожденного сына

Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.

"Милые мои, дорогие! Мы дома! И у нас все хорошо! Мало что пока осознаю и понимаю, но чувствую одно - счастье безмерное! Спасибо всем, кто переживал, спасибо всем, кто проявил чувство такта по отношению к нам, спасибо за понимание!", - написала Саша Савельева в своем блоге.

sasha_savelieva Саша Савельева объявила о рождении сына

Судя по настроению певицы, с ней и ее долгожданным первенцем все как нельзя лучше. "Наш замечательный сын появился в ПМЦ «Мать и дитя». Задолго перед родами попросила знак свыше: «Пусть мне повезет с врачом, пусть сама судьба решит, кто будет со мной в этот самый важный и ответственный момент»", - добавила Саша.

Она поблагодарила персонал клиники за чуткость, внимание и заботу: "Простое человеческое спасибо! За все! Рядом с вами так тепло и спокойно...".

Особые слова Саша Савельева сказал своему любимому мужу - Кириллу Сафонову. Он находился рядом с артисткой в самый ответственный момент.

"Знаете, кто еще был со мной все это время? Кто держал за руку, не отпуская, и получил на память о радостном событии несколько седых волосков? Мой любимый муж. Стойко выдержав все от начала и до конца. Это героизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное! Люблю", - резюмировала счастливая мамочка.

Как писал сайт kp.ru, Савельевой удавалось скрывать беременность больше половины срока. В декрет Саша ушла на восьмом месяце, а до этого прятала округлившийся живот под объемными туниками и свитерами. Не распространялась певица и о родах. Ходили слухи, что ребенок родился недоношенным и его поместили в реанимацию.

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