Красивая жизнь молодой спутницы Петросяна:пока юморист жалуется на безденежье, его пассия тратит миллионы на наряды

Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в браке 29 лет. Семейная лодка дала трещину, когда в их офисе появилась скромница из Тулы Татьяна Брухунова.

Степаненко может остаться без электричества

Несмотря на то что развод артисты оформили в ноябре прошлого года, они никак не могут поделить совместно нажитое имущество, которое с коллекцией антиквариата и многочисленной недвижимостью, по оценкам экспертов, тянет чуть ли не миллиард рублей.

Напомним: сейчас все счета супругов арестованы до официального судебного решения. Адвокат Сергей Жорин не раз сетовал в интервью «КП», что у Евгения Вагановича нет денег даже не оплату «коммуналки».

74-летний юморист не жалеет денег на 30-летнюю помощницу. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

- Может быть, я помогу Евгению Вагановичу финансово, - переживает за своего клиента звездный адвокат. - Ситуация странная. Все, что сейчас Петросян зарабатывает за концерты, попадает на счета, которые заблокированы. Он же не будет обманывать суд и открывать новые счета. То есть в этой ситуации деньги на вход работают, на выход - нет. Если блокировка счетов была инициативой Степаненко, то она и себе этим испортила жизнь, поскольку в ближайшее время в квартире, в которой она проживает, прекратится подача электричества.

Люкс Пугачевой в Крыму и дорогой Париж

Но странное дело: несмотря на финансовую мель, Евгений Ваганович этим летом гостил в самой шикарной гостинице Ялты «Вилла Елена». Сатирик и его 30-летняя спутница поселились в роскошном люксе, обставленном итальянской мебелью ручной работы. (Этот номер обычно занимает Алла Пугачева по приезде в Крым.) Люкс вмещает в себя две спальни с отдельными ванными комнатами, небольшую кухню, столовую, гостиную и балкон с видом на набережную Ялты. Проживание в таких звездных апартаментах стоит, мягко говоря, недешево - от 39 тысяч рублей в сутки.

Сумка-конверт от Chanel, с которой Татьяна гуляла по Парижу, стоит более 200 тысяч рублей.Фото: instagram.com/bruhunova

С шиком-блеском Евгений Ваганович отметил и свое недавнее 74-летие. В Москве он торжеств устраивать не стал, укатил с пассией в Париж. Поселился артист в одном из лучших отелей города, был замечен в мишленовском ресторане (говорят, отменные устрицы обошлись сатирику в 15 тысяч рублей).

Захаживал Евгений Ваганович и в знаменитое кабаре «Мулен Руж», заплатив за билет с шампанским около 25 тысяч рублей.

Плюс пара, помимо посещения музеев, бродила по самым дорогим парижским бутикам. Откуда, понятное дело, не ушла с пустыми руками. Татьяна, к примеру, похвасталась, что присмотрела в одном из магазином «города любви» именной парфюм.

И, кстати, по Инстаграму Брухуновой видно, что за минувшее лето гардероб правой руки Петросяна пополнился новыми сумочками, стоимость которых порой превышает 100 тысяч рублей. Мы попросили оценить новинки гардероба молодой спутницы юмориста нашего эксперта - фешен-блогера и телеведущую Алину Ян.

Сумка-шопер от Dior за 169 тысяч 500 рублей. Именная гравировка стоила Брухуновой еще 200 евро. Итого - 183 тысячи 738 рублей. Фото: instagram.com/bruhunova

За соломенную сумку Prada Татьяна отдала около 100 тысяч рублей. Фото: instagram.com/bruhunova

Сумочка от испанского бренда Loewe за 195 тысяч рублей. Фото: instagram.com/bruhunova

Кожаная сумка от любимого дизайнера Ксении Собчак Ульяны Сергеенко за 120 тысяч рублей. Фото: instagram.com/bruhunova

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Брухунова:

Единственная функция мужчины в магазине одежды - поощрять выбор женщины

Петросян всегда в эстрадных кругах слыл модником и никогда не отрицал свою любовь к красивым и дорогим вещам.

Но молодая спутница Евгения Вагановича Татьяна Брухунова, судя по всему, формирует свой стиль самостоятельно, не спрашивая советов Евгения Вагановича.

«На днях мне написала девушка, которая не знает, как сказать своему мужчине, что его фешен-советы, мягко говоря, ее достали. Как бы поступила я? При первой же попытке разъяснить мне, что хорошо, а что плохо (если этот мужчина не Александр Васильев), в магазине одежды он бы услышал детальное разъяснение «ценности» его мнения, - написала в своем Инстаграме Татьяна Брухунова. - Я не понимаю мужчин, которые пытаются манипулировать выбором женщины. Это не по-мужски! Это унижает вкус и самооценку женщины. Единственная функция мужчины в магазине женской одежды - это поощрять выбор того самого платья, в котором ваша дама особенно хороша. Но отдавать директивы, советы и навязывать свою точку зрения - это пустое доминирование».

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