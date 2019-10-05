Петросян приехал к бывшей жене: Степаненко похудела и похорошела после развода

Евгений Петросян вернулся к Елене Степаненко. После развода артистка осталась жить в роскошной квартире в центре Москвы. Женщина долгое время отказывалась впускать шоумена в апартаменты, оформленные на бывшего мужа. Но, как говорится, вода камень точит. Юмористу наконец-то удалось встретиться с Еленой Григорьевной и забрать личные вещи.

Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод в 2018 году. Однако по сей день они не могут разделить совместно нажитое имущество. Серьезным предметом спора стала недвижимость стоимостью 600 миллионов рублей. Квартира расположена в Зачатьевском переулке, а ее площадь составляет 516 квадратных метров. 74-летний Евгений Ваганович собирался сделать там музей имени себя. Но четвертая жена распорядилась хоромами по своему усмотрению.

Фото: https://twitter.com/Zhorin_Sergei

Как рассказал адвокат Сергей Жорин, Степаненко успела превратить элитную недвижимость в роскошный СПА-центр. Кроме того, она впускала бывшего мужа в апартаменты. А ведь там очень много дорогих его сердцу вещей.

Но 4 октября неожиданным образом дело все-таки сдвинулось с мертвой точки. Артистка согласилась встретиться с юмористом. Он впервые за долгое время смог попасть домой. "Евгений Ваганович давно хотел проникнуть в квартиру, потому что там его личные вещи. Конечно, Степаненко была недовольна, но ей пришлось впустить его", - заявил адвокат, который сопровождал своего подопечного во время визита.

Фото: https://twitter.com/Zhorin_Sergei

По словам Жорина, неожиданное согласие 66-летней артистки все же не стало показателем потепления в отношениях. "Он забрал удостоверение народного артиста, свой компьютер, который ему нужен для работы, какие-то личные вещи. Они не являются предметом раздела. Лучше бывшие супруги общаться не стали, потому что Степаненко находится в обиженной позе и принципиально не хочет заключать никаких мировых соглашений", - цитирует юриста "СтарХит".

К слову, в квартиру удалось зайти только Петросяну. Впускать Жорина Елена Григорьевна категорически отказалась. А ведь он пришел не с пустыми руками. Чтобы порадовать артистку, купил ей новый iPhone.

Адвокат опубликовал в соцсетях кадры, на которых запечатлены бывшие супруги в дверях тех самых апартаментов. При этом Степаненко роскошно выглядит. Женщина отрастила волосы и заметно преобразилась. Она сильно похудела и помолодела. Складывается ощущение, что развод пошел ей на пользу и у нее началась вторая молодость.

Фото: https://twitter.com/Zhorin_Sergei

"Свершилось! Евгению Петросяну наконец удалось попасть в свою собственную квартиру, которую оккупировала Степаненко. Спецоперация прошла успешно. С пятницей всех", - известил публику Жорин в Twitter.

Напомним, сам Евгений Петросян считает незаконным отказ бывшей жены пускать его домой. Недавно Евгений Ваганович прервал молчание по поводу бракоразводного процесса, сообщив, что к большому сожалению он уже целый год не может проникнуть в свою собственную квартир из-за Елена Степаненко. Но на сторону артистки неожиданно встала дочь Петросяна. Викторина готова принять участие в судебном разбирательстве пары, поскольку не хочет, чтобы имущество досталось молодой пассии отца Татьяне Брухуновой.

Меж тем юморист задолжал десять миллионов рублей за услугу оценки нажитого в браке имущества - картин, книг, фарфора и других ценностей. Кроме того, за время бракоразводного процесса скопились огромные суммы за коммуналку этой самой квартиры, которая и стала предметом спора бывших супругов. Евгению Вагановичу приходилось самому оплачивать услуги ЖКХ, хотя в ней единолично хозяйничает Степаненко. Артист отдавал по 200-250 тысяч рублей в месяц, но потом его счета были арестованы. "Когда Степаненко стали угрожать отключением воды и электричества, она стала сама вносить деньги конкретно за эти опции - около 30 тысяч в месяц. Однако за тепло, уборку и капремонт по-прежнему отказывается платить. Суммы набегают очень большие", - делился Жорин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/663077" frameborder="0"></iframe> Развод Петросяна и Степаненко: это не шутка.

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