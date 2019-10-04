Картину Айвазовского из коллекции Петросяна оценили в миллион долларов

Супруги-юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в прошлом году. Виновницей распада семьи называют помощницу комика Татьяну Брухунову - она моложе 74-летнего артиста на 44 года. Раздел имущества Петросяна и Степаненко продолжается по сей день. Недавно мэтр юмора в Инстаграме посетовал, что не имеет доступа к своим вещам, рукописям, компьютеру (всему, что осталось в квартире, где сейчас живет его бывшая жена), и это не позволяет ему нормально работать.

Мини-Третьяковка

Коллекция произведений искусства, собранная супругами, по решению суда отдана на ответственное хранение Елене Степаненко. В эту квартиру до окончания судов Степаненко Петросяна не пускает. Говорят, коллекция юмористов напоминает мини-Третьяковку и является состоянием, которого хватит на несколько поколений.

Юморист по-прежнему делит собрание произведений искусства с бывшей женой Еленой Степаненко. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

- Перечень произведений искусства в коллекции Петросяна и Степаненко, так же как и их оценка, засекречены по просьбе сторон, - сообщили «Комсомолке» в Хамовническом суде, где супруги ведут баталию за раздел имущества.

Однако, как стало известно «КП», только одна из картин в коллекции Петросяна - подлинник Ивана Айвазовского «На море в лунную ночь» оценена в миллион долларов! Подлинность полотна ранее была подтверждена экспертами. При этом миллион долларов - лишь стартовая аукционная цена. Вполне возможно, картину купят и дороже.

Эта работа Айвазовского «На море в лунную ночь» (холст, масло, размер 960 на 1280 см) - одна из самых дорогих в коллекции Петросяна. Фото: Личный архив

А ведь есть и другие шедевры. Известно, что юморист приобретал в первую очередь картины русских художников XIX века. И особенно тяготел к Айвазовскому: искусствоведы говорят, что артист собрал серьезную коллекцию полотен великого мариниста. Как рассказал «Комсомолке» коллекционер, попросивший не называть свою фамилию, он видел в собрании Петросяна подлинники других картин Айвазовского - «Лунная ночь. Неаполь» (холст, масло, 107 на 179 см), «Морской пейзаж» (картон, масло, размер 11,5 на 8 см).

В распоряжении редакции оказались экспертные заключения о подлинности этих картин. Они заказывались в Федеральном бюджетном государственном учреждении культуры «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря». Одним из экспертов стала Наталья Игнатова - ученый с мировым именем, знаток русской живописи XIX века.

Полотно Шагала из наследства Зыкиной

- Петросян охотно вкладывал деньги в произведения искусства, - рассказал «КП» человек из окружения комика. - Я видел в его собрании подлинники, имеющие большую художественную ценность. Например, картину Казимира Малевича из его собрания супрематизма (направление в живописи, основанное Малевичем, комбинация разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний. - Ред.). Аналогичные картины, только выполненные в черном цвете, находятся в запасниках Третьяковки и зарубежных музеях. Есть в коллекции Петросяна и подлинник Кандинского, который оценивается в полмиллиона долларов (хотя сейчас его цена наверняка выросла). Имеются также работы Поленова, Матисса, Цадкина.

Гости юмориста видели у него подлинники Малевича (слева) и Кандинского. Правда, остались ли они в коллекции артиста, неизвестно. Фото: Личный архив

Знаю, что Петросян покупал картины, раньше принадлежавшие Людмиле Зыкиной. После смерти певицы ее наследник, племянник Сергей Зыкин, распродавал ценности тети. Там были не только бриллианты, но и полотна, которые певице дарили именитые художники. Например, Петросян приценивался к картине Марка Шагала (созданной в 1963 году) с дарственной надписью на обратной стороне (см. фото). Как известно, если есть дарственная надпись автора, это добавляет ценности шедевру, появляется провенанс (история. - Ред.). Племянник Зыкиной предлагал купить картину за стартовые 600 тысяч долларов. Говорят, после смерти Зыкиной эта картина Шагала перекочевала в частное собрание Петросяна.

Эту картину в 1973 году Марк Шагал вручил Людмиле Зыкиой, оставив на обратной стороне дарственную надпись. Фото: Личный архив

К слову, в Лондоне на аукционе «Сотбис» в феврале этого года три полотна Марка Шагала были проданы за $1,2 млн, $2,3 млн и $2,4 млн. Ну а самый известный шедевр мастера - «Влюбленные» - в 2017 году ушел с аукциона за рекордные 28,5 млн долларов.

Ни разу не общались после развода

Оценка коллекции Петросяна уже была проведена по инициативе Степаненко, которая пришла в суд по разделу имущества с уже готовой экспертизой шедевров. Но Петросян стал настаивать на своей оценке раритетов. Причем в Лондоне. После этого суд назначил судебную экспертизу всего имущества, подлежащего разделу. Как сказал журналистам адвокат Петросяна Сергей Жорин, ее начнут с недвижимости, а потом очередь дойдет и до произведений искусства. При этом Жорин заявил, что денег на проведение независимой судебной экспертизы - а это около 10 млн рублей - у артиста пока нет, ведь его счета арестованы.

- Говорят, что в Лондоне богатым людям уже предлагают приобрести картины из коллекции Петросяна и Степаненко...

- Ничего в Лондон не вывезено, - говорят представители Елены Степаненко. По закону суд передал Елене Григорьевне произведения искусства на ответственное хранение. Никакого согласия на продажу она не давала и дать не может. Елена Григорьевна с Петросяном ни разу за все это время, что прошло с развода, не встречалась и не созванивалась. Они вообще с тех пор не разговаривали ни разу.

КСТАТИ

«Если ему станет совсем плохо, Степаненко его не бросит»

Недавно в интернете всерьез обсуждалась версия, будто Степаненко навела на Петросяна порчу. В чем это выражается, не совсем ясно. Но вроде как Евгений Ваганович стал неважно себя чувствовать. Мы спросили об этом представителя бывшей жены комика.

- Порча - это смешно! - сказала «КП» адвокат Степаненко Елена Забралова. - Елена Григорьевна - человек истинно верующий. Посещает службы, причащается. И говорить про порчу - богохульство какое-то. Елена Григорьевна с ним венчаная. Она никогда не сможет сделать Евгению Вагановичу ничего плохого, ведь он считается ее мужем перед Богом. Я уверена, что если ему станет совсем плохо, она его не бросит и не оставит без помощи.

- Вы будете оспаривать имущество Татьяны Брухуновой (во время брака Петросяна и Степаненко помощница комика стала владелицей элитной недвижимости стоимостью 280 млн руб.)?

- Этот вопрос пока не стоит. Есть другой способ включения сумм, потраченных одним супругом на недвижимость «третьих лиц». Зачем нам опускаться до того, чтобы выходить на прямой спор с этой девицей? У Елены Григорьевны уже совсем другая жизнь. Спокойная и размеренная.

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