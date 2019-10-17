2019-10-17T13:05:53+03:00
Звезды

«Радуга на кресте — это издевательство»: звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник на могиле Марьянова

Елена Ксенофонтова записала видео и обвинила родственников в том, что они хайпуют на смерти талантливого актера [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Памятник на могиле актера Дмитрия Марьянова. Фото Борис КУДРЯВОВ + Instagram pamiatniki_exkluziv_stoneПамятник на могиле актера Дмитрия Марьянова. Фото Борис КУДРЯВОВ + Instagram pamiatniki_exkluziv_stone
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Со дня смерти популярного актера Дмитрия Марьянова, прошло уже два года. И все это время не утихают страсти вокруг его имени. Сначала на первый план вышло расследование причин его гибели, напомним, актеру стало плохо в подмосковном центре «Феникс», где он проходил лечение от алкоголизма. Потом новостные ленты взорвала информация о войне родственников за наследство актера. И вот новый скандал.

Актер Дмитрий Марьянов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Дмитрий Марьянов.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несколько дней назад на могиле Марьянова, что на Химкинском кладбище, был установлен памятник. Но понравился он далеко не всем. Коллеги актера не выдержали. Звезда сериала «Кухня» и давняя подруга Дмитрия, Елена Ксенофонтова записала видеообращение, в котором жестко раскритиковала родственников, установивших, на ее взгляд: «памятник нелюбви к Марьянову».

- В течение двух лет на могиле не было памятника. Там стоял крест, очень много цветов и фотографий, но памятника не было. Ко второй годовщине гибели родственники поставили памятник. Он циничный, осознанно пошлый. Это памятник нелюбви и абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку. Нравится, вам или не нравится, но Дима был православным христианином. Я знаю о чем говорю. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста. Нет. Он есть. Крест, заполненный радугой. Это омерзительно. Надпись на памятнике: Дмитрий Марьянов. Спасибо, что не Димка. Но у этого человека есть отец! Может быть у них были не самые простые отношения, но он его любил, уважал. Почему не написано отчество? Дмитрий умер когда ему было почти 47 лет. Он многое успел сделать. Вы решили хайпануть! Но Дима это не заслужил. Вы опошлили и изгадили все что могли.

Фрагменты памятника. Фото Instagram pamiatniki_exkluziv_stone

Фрагменты памятника. Фото Instagram pamiatniki_exkluziv_stone

elena_ksenofontova_officialelena_ksenofontova_official
Елена Ксенофонтова раскритиковала родственников, установивших, на ее взгляд «памятник нелюбви к Марьянову»
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Коснулась актриса и темы с разделом имущества. Напомним, на квартиру и другое наследство претендует жена Марьянова, Ксения Бик ее дочка Афиса, которую он удочерил, а так же его единственный биологический сын.

- Я не хочу вникать в вашу дележку квартир и машин. Вы все дружно сплотились, чтобы сделать девочкой для битья его супругу. Она может нравиться вам или нет. Но это его выбор. Он ее любил. Он обожал Анфису и не вам кидать в нее камни. А судьи кто? Пожалуйста, оставьте в покое честное имя этого потрясающего, талантливого человека. Сколько же можно!? Вы два года валяете его имя в грязи. Прости, нас Дима (плачет).

Тем временем вдова актера возмущена предстоящей пресс-конференцией, которую 18 октября организуют Даниил, сын Марьянова.

- Меня опять будут поливать грязью. Я просто устала, нет сил терпеть эти нападки, - пожаловалась Ксения Бик.

kseniyabikkseniyabik
Вдова Марьянова Ксения Бик просит ее защитить от травли
296 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, актер Дмитрий Марьянов, любимец миллионов женщин, сыгравший множество ролей в театре и кино, ушел нелепо. Сердце 48-летнего мужчины остановилось 15 октября 2017 года в машине «скорой», которая везла его из подмосковного реабилитационного центра, где содержали алкоголиков и наркоманов, в больницу.

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Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик: У нас была любовь на разрыв аорты

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ИСТОЧНИК KP.RU

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