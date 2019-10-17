Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера

Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже. До этого момента пара встречалась около двух лет.

38-летняя Даша Жукова и ее 34-летний возлюбленный Ставрос Ниархос официально стали мужем и женой, сообщает Us Weekly. Очевидцы утверждают, что церемония бракосочетания была очень скромной и прошла в обстановке строжайшей секретности, так как ни одного снимка ни молодожены, ни их родные не опубликовали. В числе гостей присутствовали только самые близкие друзья молодых.

На прошлой неделе Ставрос Ниархос отпраздновал мальчишник в Мадриде. На вечеринку по этому случаю греческий миллиардер пригласил брата Тео, друга Вито Шнабеля, князя Монако Пьера Казираги, бизнес-партнера Альфонсо де Борбона. Вместе они провели в Мадриде три зажигательных дня и развлекались в ночных клубах.

dasha_zhukova_fp Ставрос Ниархос сделал предложение руки и сердца Даше Жуковой

Даша Жукова и Ставрос Ниархос были знакомы много лет. Впервые вместе они вышли в свет в 2018 году. Пара обнималась, много улыбалась и казалась очень счастливой. После этого у поклонников не осталось сомнений, что Даша и Ниархос встречаются. Публично свои отношения молодые люди подтвердили, отправившись отдыхать в Перу.

В конце июля 2019 года года в прессе появились слухи о помолвке Жуковой и Ниархоса. Поговаривали, что об этом пара объявила во время вечеринки по случаю дня рождения Даши. Уже тогда они начали планировать свадьбу.

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Этот брак стал для Даши Жуковой вторым. С 2007 по 2017 год она была замужем за Романом Абрамовичем. После развода Даша и Роман остались в хороших отношениях. Они воспитывают двоих детей - десятилетнего Аарона-Александра и семилетнюю Лею.

Ставрос Ниархос связал себя узами брака впервые. Однако до Жуковой он был помолвлен с моделью Джессикой Харт. Возлюбленный Жуковой является внуком известного греческого судовладельца. Его дед-магнат после смерти оставил родным состояние в 2,5 миллиарда долларов.