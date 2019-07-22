2019-07-22T13:11:32+03:00
Звезды

Бывшая жена Романа Абрамовича выходит замуж за греческого миллионера

Дарья Жукова помолвлена и готовится к свадьбе со Ставросом Ниархосом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ставрос Ниархос сделал предложение руки и сердца Даше ЖуковойСтаврос Ниархос сделал предложение руки и сердца Даше ЖуковойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Бывшая супруга Романа Абрамовича и мать его двоих детей согласилась выйти замуж за греческого миллионера Ставроса Ниархоса. Дарья Жукова обручилась с наследником судостроительной компании Ставросом Ниархосом. Теперь пара готовится к свадьбе, которая состоится уже в этом году.

Ставрос Ниархос сделал предложение руки и сердца Даше Жуковой в июне. При этом пара решила скрыть помолвку от вездесущих папарацци. "Они должны пожениться уже в этом году. Пока что они прорабатывают все детали", цитирует инсайдера PageSix.

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Дарья Жукова обручилась с наследником судостроительной компании
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Напомним, Дарья Жукова и Роман Абрамович развелись летом 2017 года через почти десять лет совместной жизни. В браке у них родились двое детей - сын Аарон-Александр и дочь Лея. 38-летней Жуковой удалось сохранить хорошие отношения с бывшим мужем.

С 33-летним Ставросом она была знакома много лет. В концу 2017 года они стали выходить в свет как пара. Официально свои отношения молодые люди подтвердила в 2018 году. Тогда Ставрос посетил вечеринку, которую устроила Жукова, а не так давно вместе с ней приезжал в Москву. Как утверждает источник, на одной из звездных тусовок парочка обсуждала детали предстоящей свадьбы.

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Ставрос Ниархос сделал предложение руки и сердца Даше Жуковой в июне
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Даша Жукова никогда не обсуждает с прессой личную жизнь, поэтому не стоит ждать, что она прокомментирует новость о помолвке. В свое время ей удалось сохранить в секрете и подробности развода с Романом Абрамовичем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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