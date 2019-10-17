«Вместе мы сила»: семья Заворотнюк назвала время и дату для коллективной молитвы

Близкие «прекрасной няни» продолжают, хоть и очень дозированно, информировать поклонников о здоровье Анастасии Заворотнюк. В Инстаграм-аккаунте, который был создан «против травли актрисы, продажных медработников и зарвавшихся лживых СМИ» (и который ведёт дочь артистки Анна Заворотнюк), появилась просьба о проведении коллективной молитвы, инициатором которой стала одна из подписчиц.

- Предлагаю всем желающим провести завтра, 18 октября, молитву по соглашению с 06.00 до 07.00 утра по московскому времени, - написала женщина. - Добрая мысль, молитва, пожелание здоровья Насти приблизит ее к выздоровлению. 5, 10 или 15 минут молитвенного потока каждого из нас в адрес Насти окажутся той действенной помощью, в которой она нуждается.

Семье Заворотнюк такая идея пришлась по душе.

podderzhka_azavorotnyuk За последние несколько дней мы получили от вас огромное количество добрых слов и пожеланий. Мы все читаем, и благодарны каждому из вас

- Когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, молятся о чем-то одном, сила такой просьбы многократно возрастает, - поддержали владельцы страницы, разместив также ссылку на нужную молитву. - Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан.

Напомним, последние месяцы 48-летняя Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью: актрисе диагностирована глиобластома - агрессивная опухоль головного мозга. Сейчас Анастасия проходит лечение уже во второй по счету московской клинике. Семья артистки, поначалу хранившая молчание и даже отрицавшая болезнь, вынуждена была все таки объясниться с поклонниками из-за недостоверной информации в телеграм-каналах о предсмертном состоянии Заворотнюк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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