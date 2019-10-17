2019-10-17T23:23:46+03:00
Звезды

«Вместе мы сила»: семья Заворотнюк назвала время и дату для коллективной молитвы

Родственники уверены, что просьба тысяч поклонников о выздоровлении актрисы непременно поможет
Алена МАРТЫНОВА
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Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезньюАнастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезньюФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Близкие «прекрасной няни» продолжают, хоть и очень дозированно, информировать поклонников о здоровье Анастасии Заворотнюк. В Инстаграм-аккаунте, который был создан «против травли актрисы, продажных медработников и зарвавшихся лживых СМИ» (и который ведёт дочь артистки Анна Заворотнюк), появилась просьба о проведении коллективной молитвы, инициатором которой стала одна из подписчиц.

- Предлагаю всем желающим провести завтра, 18 октября, молитву по соглашению с 06.00 до 07.00 утра по московскому времени, - написала женщина. - Добрая мысль, молитва, пожелание здоровья Насти приблизит ее к выздоровлению. 5, 10 или 15 минут молитвенного потока каждого из нас в адрес Насти окажутся той действенной помощью, в которой она нуждается.

Семье Заворотнюк такая идея пришлась по душе.

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За последние несколько дней мы получили от вас огромное количество добрых слов и пожеланий. Мы все читаем, и благодарны каждому из вас
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- Когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, молятся о чем-то одном, сила такой просьбы многократно возрастает, - поддержали владельцы страницы, разместив также ссылку на нужную молитву. - Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан.

Напомним, последние месяцы 48-летняя Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью: актрисе диагностирована глиобластома - агрессивная опухоль головного мозга. Сейчас Анастасия проходит лечение уже во второй по счету московской клинике. Семья артистки, поначалу хранившая молчание и даже отрицавшая болезнь, вынуждена была все таки объясниться с поклонниками из-за недостоверной информации в телеграм-каналах о предсмертном состоянии Заворотнюк.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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Семья Заворотнюк: «Дети продолжают дарить Насте тепло. Сейчас такая поддержка бесценна!»

Не только близкие, но и поклонники актрисы молятся о ее здоровье

В инстаграме Анастасии Заворотнюк появилась новая публикация. Дети из Воронежа, где актриса вела фестиваль, прислали ей рисунки и письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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