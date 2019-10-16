Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске

Тяжелый недуг Анастасии Заворотнюк - в центре обсуждения не только ее поклонников, но и коллег. Напомним, по информации СМИ, 48-летняя актриса сражается с раком мозга.

Болезнь проявила себя неожиданно. По словам друзей Заворотнюк, за год до беременности (в октябре 2018-го Анастасия родила дочь Милу) актриса проходила полное обследование, в том числе МРТ головного мозга. И врачи не нашли никаких противопоказаний для гормональной терапии и поздних родов. Сейчас же, как рассказывает «Комсомолке» один из приятелей артистки, медикам стало понятно, что опухоль была настолько мала, что доктора не смогли ее разглядеть даже на современной аппаратуре.

Выписали из клиники

По рассказам друзей «прекрасной няни», в финансовой помощи актриса не нуждается. Муж Анастасии фигурист Петр Чернышев неплохо зарабатывает на ледовых шоу, к участию в которых планирует вернуться в ноябре.

- У Пети с финансами все хорошо. Он прилично заработал, выступая в главных ролях в ледовых спектаклях «Золушка» и «Красавица и Чудовище», - рассказали «КП» коллеги Заворотнюк. - Если шоу в Москве или регионах, то Чернышев получает за один выход на лед более 100 тысяч рублей. Заграничные гонорары Пети более внушительны. Там Чернышеву платят в среднем от 10 тысяч евро (более 700 тысяч рублей) за один спектакль. Но дело не только в деньгах: для лечения жены Петр подключил все свои связи.

Некоторое время Анастасия лечилась в одной из частных клиник Москвы. Там «прекрасной няне» сделали операцию. Недавно актрису выписали - реабилитацию она будет проходить уже в другой больнице.

- После операции ей стало заметно лучше, - рассказали «Комсомолке» приятели Анастасии Заворотнюк. - Родственники переживают, что в СМИ много недостоверной информации, Настю уже два раза «хоронили»... На самом деле она восстанавливается, проходит реабилитацию - в том числе в бассейне...

«По стопам Жанны»

- За Настю я молюсь и желаю ей скорейшего выздоровления, - сказала «КП» балерина Анастасия Волочкова, которая вместе с Заворотнюк принимала участие в одном из телевизионных ледовых проектов. - Конечно, вспоминается история Жанны Фриске, которая, как и Настя, узнала о своей болезни после рождения ребенка...

Напомним: Жанну Фриске пытались спасти американской экспериментальной нановакциной, которая воздействует на иммунитет больного. Одна ампула этого препарата стоит более 12 тысяч евро (850 тысяч рублей).

«Я сам онкобольной, поэтому знаю, что это такое, - рассказывал «КП» ныне покойный мэтр эстрады Иосиф Кобзон. - Две самые опасные онкологические болезни - это рак головного мозга и рак поджелудочной железы. Они развиваются наиболее стремительно. Чудо-вакцина, которой лечили Фриске, - допинг. Вакцина продлила на какое-то время ей жизнь, приостановила рост раковых клеток. Но ненадолго...»

По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк. Но в России этого лекарства пока нет, и Анастасии пришлось бы лететь на лечение в американскую клинику. От этого сама Настя и ее близкие отказались. Заворотнюк обследовали немецкие и польские врачи, но она предпочла лечение в России, у докторов, которых ей порекомендовали друзья Петра Чернышева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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