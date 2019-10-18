2019-10-18T02:26:09+03:00
Звезды

Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте

Балерина блистала в ресторане с близким другом
Ольга ЛИБГАРДТ
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43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольтеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Анастасия Волочкова поделилась радостным известием. Близкий ей человек празднует день рождения. По такому случаю балерина появилась в ресторане в роскошном наряде.

Анастасия Волочкова разместила в блоге фотографии с вечеринки. На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте. Пышный бюст звезды того и гляди готов был выпрыгнуть наружу из тесного плена. Чернобурковая накидка придавала гламурному образу особый шик.

Многие поклонники пришли в восхищение от наряда Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Многие поклонники пришли в восхищение от нарядаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Сегодня День рождения моего доброго друга Алексея Пушкова. С ним и Ниночкой мы дружим 20 лет... Это замечательный добропорядочный человек с самыми лучшими человеческими качествами. В ресторане "Турандот" он собрал прекрасных гостей. По традиции, когда я хочу удивить букетом, я заказываю съедобный... Счастья Леше и добра!", - обратилась балерина к Алексею Пушкову.

К сожалению, Анастасия опять закрыла поклонникам возможность оставлять комментарии. Поэтому публика не может выразить свое восхищение роскошной Волочковой.

Правда, чуть ранее артистка опубликовала фото в этом же платье в образе бабочки. И уже там фолловеры написали все, что думают о звезде. Поклонники разделилась на два лагеря.

volochkova_artvolochkova_art
Вот в такую бабочку превратила меня фотограф
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Одних возмутил откровенный наряд Насти. Кроме этого знаменитость обвинили в злоупотреблении фотошопом: "Опять голая. Настя, 90-е прошли", "Фотошоп поиграл с грудью", "Но понятно же ребенку,что не без фотошопа", "Хватит уже изображать из себя балерину! Иди на пенсию!".

Другие, напротив, пришли в восхищение: "Это настоящая волшебная бабочка!", "Вы как ангел, Анастасия", "Ведь красавица она", "Какая прелесть", "Как будто Дюймовочка в кувшинке", "Сказочная, загадочная принцесса".

ИСТОЧНИК KP.RU

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